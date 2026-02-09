Von Australien bis USA: Die Regeln für Jugendliche und soziale Medien

Australien hat im Dezember als weltweit erstes Land ein striktes Verbot von sozialen Medien für Kinder unter 16 Jahren beschlossen. Angesichts wachsender Sorgen um die psychische Gesundheit von Minderjährigen erwägen auch andere Staaten strengere Regeln oder haben sie beschlossen.

In Österreich hat zuletzt der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) einen Gesetzesentwurf bis zum Sommer angekündigt. Ein Überblick über die Maßnahmen und Pläne ausgewählter Länder: