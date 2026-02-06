USA und Iran: Die Geschichte einer komplizierten Beziehung

Nach der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Protestwelle im Iran mit tausenden getöteten Demonstranten erhöht Trump den Druck auf Teheran massiv. Er droht mit einer Militärintervention und schickt unter anderem den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" in den Persischen Golf. Washington fordert zudem von Teheran ein Abkommen über das iranische Atomprogramm.

Seit Freitag laufen im Oman neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Teheran besteht darauf, dass sich die Gespräche auf die Atomfrage und die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran beschränken. Die USA und Israel drängen dagegen auch auf die Einstellung von Irans Raketenprogramm.

Der Iran wird von westlichen Regierungen beschuldigt, sowohl Drohnen als auch ballistische Raketen an Russland zu liefern, um sie im Krieg gegen die Ukraine einzusetzen. Zudem unterstützt der Iran finanziell wie militärisch mit ihm verbündete Milizen in Nahost, darunter die Hisbollah-Miliz im Libanon, die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen und die Houthi im Jemen.