Wer verteidigt eigentlich Europa in einer neuen Weltordnung?

Welche konkreten Schritte sollte Europa jetzt setzen?

Der nukleare Bereich ist die größte Herausforderung, aber hier haben die Amerikaner ihren Schutzschirm bisher in keiner Weise infrage gestellt. Im konventionellen Bereich sollten sich die Europäer auf die Fragen fokussieren, wie sie eigene Fähigkeiten bekommen und die Rüstungsindustrie aufbauen können. In vielen europäischen Ländern kämpfen die Streitkräfte zudem mit Personalmangel und Überalterung.

Mir ist dabei wichtig, dass wir uns nicht nur auf das Militärische konzentrieren. Wir sollten uns auch die Verwundbarkeiten unserer Gesellschaft vor Augen führen. Es geht darum, Sensibilität zu erzeugen, kritische Infrastruktur besser zu schützen, uns auf Notfälle besser vorzubereiten. Wir brauchen ein Verständnis von Sicherheit, das umfassender ist, das Einzelne nicht nur als Konsumenten sieht, sondern ihnen eine aktive Rolle zubilligt.

Sie sprechen auch von gesellschaftlicher Resilienz.

Es gibt in Europa Gesellschaften, die das wesentlich besser hinbekommen als andere. Zum Beispiel in Finnland: Sie sind viel näher an Russland, in meiner Wahrnehmung aber viel gelassener im Umgang mit der Bedrohung. Denn sie sehen sich aktiv als Teil von staatlichen Maßnahmen. Man nennt das auch Selbstwirksamkeit: Sie haben das Gefühl, sie können etwas tun, um die Situation positiv zu beeinflussen. Bei uns besteht die Gefahr, bei den vielen Nachrichten von Kriegen und Konflikten ins Biedermeier abzugleiten oder in Panik zu verfallen und von Angst getrieben zu sein.

Wir sollten also den Kopf aus dem Sand ziehen und nach Finnland schauen?

Genau, oder ins Baltikum. Wir haben absolut das Potenzial, um uns in dieser Welt zurechtzufinden. Eine neue Studie des ECFR zeigt, dass die Welt Europa mehr zutraut als Europa sich selbst. Es ist eine europäische Malaise, uns selbst zu klein zu machen. Diesen Blick von außen sollten wir uns mit dem nötigen Maß an Bescheidenheit zu Herzen nehmen. Uns bleibt aber auch keine Wahl, wenn wir unser Modell verteidigen wollen. Schutz durch die USA, billige Energie aus Russland, China als verlängerte Werkbank – das ändert sich fundamental. Wir müssen uns darauf einstellen. Aber ich mag dieses Schlechtreden von Europa nicht.

Kann ein selbstbewusstes Europa Russland etwas entgegenhalten?

Ja, insbesondere hilft uns das, uns nicht spalten zu lassen. Es gibt bei Trump, Putin und Xi Bestrebungen, uns auseinanderzudividieren. Das Grönland-Debakel – das waren Festtage in Russland und China. Je mehr wir uns öffentlich streiten, desto mehr zeigen wir, dass wir im Zweifel nicht geeint dastehen würden. Mit Blick auf Russland sollte es uns um Folgendes gehen: Dem Kreml muss klar sein, dass ein Angriff auf europäisches NATO-Territorium zwangsläufig eine geeinte Reaktion, zumindest aller Europäer, zur Folge hätte. Und dass das enorm schmerzhaft für Russland und dieser Versuch zum Scheitern verurteilt wäre. Ich bin der festen Überzeugung, dass Abschreckung wirkt, gerade bei Bullys. Und dass sie auf Schwäche mit Aggression reagieren und auf Stärke mit Rückzug.

Welches Bedrohungsszenario durch Russland halten Sie für am realistischsten?

Mir ist am wichtigsten zu sagen, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Sie hängt davon ab, welche Entscheidungen wir treffen. Wir sollten uns auf alle Eventualitäten vorbereiten und uns bewusst sein, dass Russland in der Vergangenheit auch hybride Mittel eingesetzt hat, um ein Ziel zu erreichen. Ist es erfolgversprechender, Europa dabei zu helfen, sich selbst zu filetieren, dann ist das für Russland eine bequemere und schwer nachweisbare Strategie.

Hybride Mittel – also Desinformationskampagnen und Hackerangriffe?

Auch die Unterstützung von systemkritischen Parteien in Europa. Meine These ist nicht, dass Russland hinter allem steckt. Das sind schon hausgemachte Probleme, die Russland verstärkt. In Russland wird von „Gayropa“*, vom Verfall der Sitten und vom Fahrrad fahrenden, vegane Bratwurst essenden Transsexuellen gesprochen. Aber dieses – überzogene – Bild herrscht teils auch in rechtspopulistischen Parteien in Europa und im MAGA-Lager*. Die haben schon ein gemeinsames Feindbild. Und Russland verstärkt diese Risse gezielt.