Migranten in Mexiko hofft auf neue US-Einwanderungspolitik

Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Chiapas sind viele Familien mit kleinen Kindern unter den Migranten, die zumeist aus Mittelamerika stammen. Sie hoffen, dass der politische Wandel ihnen den Weg in die USA ebnen könnte.

"Es könnte ein Licht am Ende des Tunnels geben, eine Möglichkeit für uns, hineinzukommen", sagte der 47-jährige Cesar Sandoval aus Nicaragua, der vor einigen Monaten aus den USA abgeschoben wurde. "Wir glauben, dass die Demokraten uns helfen werden."

Viele Teilnehmer gaben außerdem an, in Mexiko Opfer von Entführungen oder anderen Verbrechen geworden zu sein und in den USA Asyl beantragen zu wollen. "Ich kann nicht in mein Land zurückkehren, weil man mich dort umbringen will, und das Gleiche gilt für Mexiko", sagte Billy Noe Martinez aus Honduras, der 2010 ein Massaker an 72 Migranten überlebte.

Das erste Ziel der Karawane ist das mehr als 1.000 Kilometer entfernte Mexiko-Stadt. Dort wollen die Menschen die mexikanische Regierung um Hilfe und Schutz vor einer Festnahme bitten. Tapachula ist seit langem ein wichtiger Durchgangsort für Migranten, Tausende sind dort aufgrund von US-Einreisebeschränkungen und Abschiebungen gestrandet.

Analysten zufolge sind schnelle Änderungen der US-Politik jedoch unwahrscheinlich. "Solange Trump Präsident bleibt, werden die Abschiebungen nicht aufhören", sagte Ivan Porraz, ein Forscher am College of the Southern Border (Ecosur). Er warnte zudem, dass Schlepper die Migranten ausnutzen könnten.