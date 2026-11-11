Massenproteste gegen Wohnkrise kurz vor Neuwahl in Spanien

Die Demonstrationen verliefen Mittwochabend weitgehend friedlich. Allerdings kam es in Barcelona nach dem Ende der Kundgebung zu Ausschreitungen. Eine Gruppe Vermummter zerstörte die Schaufenster mehrerer Geschäfte, setzte Müllcontainer in Brand und griff die Polizei mit Flaschen, Steinen und Böllern an, wie der TV-Sender RTVE berichtete. Die Polizei ging gegen Randalierer vor und setzte Schlagstöcke ein.

Der Generalstreik hatte zuvor das öffentliche Leben und die Wirtschaft zum Teil lahmgelegt. An Straßenblockaden kam es zu Rangeleien zwischen Streikposten, Autofahrern und der Polizei, wie Fernsehbilder zeigten. Während die linke Regierung den Ausstand unterstützte, kritisierten die rechten Oppositionsparteien die Aktion als ideologisch motiviert.

"Der Generalstreik ist ein voller Erfolg, der unsere Erwartungen übertrifft", schrieb der Gewerkschaftsbund CCOO auf der Plattform X. "Der Energieverbrauch ist auf ein Niveau gesunken, das eher für einen Sonntag als für einen Arbeitstag typisch ist. Spanien kommt in seiner Industrie und seinen strategischen Sektoren zum Stillstand", fügte die Organisation hinzu. Der Arbeitgeberverband CEOE sprach hingegen von einer nur "minimalen" Beteiligung im einstelligen Prozentbereich.

Die Polizei nahm landesweit bei verschiedenen Protesten mindestens 52 Menschen fest, wie RTVE berichtete. Die Gewerkschaften warfen der Polizei ein teils überhartes Eingreifen vor. Betroffen von dem Ausstand waren unter anderem große Autohersteller wie etwa Volkswagen in Pamplona und die VW-Tochter Seat in Martorell sowie Großmärkte und Handelshäfen wie Algeciras.

Auslöser der Proteste gegen steigende Mieten und Wohnungsmangel und damit auch des Streiks war die Zwangsräumung der Wohnung der Rentnerin Maricarmen Abascal im September in Madrid. Nachdem Regierungschef Pedro Sánchez anschließend im Parlament mit einer Verschärfung des Mieterschutzes an der rechten Opposition gescheitert war, rief er für den 29. November die Neuwahl aus. Umfragen zufolge ist nicht auszuschließen, dass die rechte Opposition aus konservativer PP und rechtspopulistischer Vox die Wahl gewinnen könnte.

Die beiden großen Gewerkschaftsbünde CCOO und UGT waren mit der Ausrufung des Generalstreiks auch auf die Forderungen von Mieterorganisationen eingegangen. Diese hatten zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen, nachdem die 87-jährige Abascal von der Polizei gewaltsam aus ihrer Wohnung geholt worden war. Wenige Tage später starb sie im Krankenhaus.

Auf dem Platz Puerta del Sol in Madrid errichteten Aktivisten am 26. September ein Zeltlager, um gegen die Zwangsräumung Abascals zu protestieren. Das Camp wurde dann zu einem Symbol für Spaniens eskalierende Wohnkrise. Erst fünf Wochen später räumte die Polizei den Platz und löste das Zeltlager auf.

"Für ordentlichen Lohn, für ein Dach über dem Kopf und dafür, dass die Preise aufhören, uns zu erdrücken", schrieb die CCOO auf X beim Streikaufruf. Die UGT betonte, die Gewerkschaften würden das Problem der hohen Lebenshaltungskosten mit der Massenbewegung für bezahlbaren Wohnraum verbinden. "Die Löhne reichen nicht, um das Wohnen zu bezahlen und die Inflation auszugleichen", kritisierte die UGT.

Die Wohnkrise hat sich in Spanien in den vergangenen Jahren stetig verschärft. Mieten und die Preise für Eigentum steigen deutlich schneller als die Reallöhne. Die Menschen müssen einen steigenden Anteil ihres verfügbaren Monatseinkommens für die Miete oder die Bedienung von Krediten für den Kauf einer Eigentumswohnung aufwenden.

Vielen auch nicht mehr ganz so jungen Menschen bleibt trotz einer festen Anstellung nichts anderes, als bei den Eltern zu wohnen. Den Plan, mit einem festen Partner in die eigenen vier Wände einzuziehen, können viele erst jenseits der 30 realisieren. Da es eine hohe Zuwanderung nach Spanien gibt, zugleich aber viel zu wenige Wohnungen neu gebaut werden, steigen die Preise rasant.

Bis zur internationalen Finanzkrise 2008 und 2009 sah die Lage in Spanien ganz anders aus. In den Nullerjahren wurden teilweise mehr als 600.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Dieser Immobilienboom wurde durch billige Kredite und Spekulation angetrieben, bis die Blase 2008 im Zuge der globalen Finanzkrise platzte, weil übermäßige Bautätigkeit auf einen plötzlichen Stopp der Kreditvergabe traf und die Nachfrage einbrach.

Heutzutage werden nur noch knapp 100.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut. Die spanische Zentralbank beziffert den Fehlbedarf derzeit auf etwa 750.000 Wohneinheiten. Sánchez setzt auf staatliche Investitionen und öffentlichen Wohnungsbau, Mietpreisdeckel und Schutzmaßnahmen. Der konservative Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hingegen verfolgt einen angebotsorientierten Ansatz mit Steuersenkungen, Bürokratieabbau und stärkerem Eigentümerschutz.