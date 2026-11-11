US-Gesandte besuchen Moskau und Dublin

In der irischen Hauptstadt wollen sich Kushner und Witkoff mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Vorgesehen sei, "ihn zu briefen und einige der Ideen, die wir vorgebracht haben, zu vertiefen". Selenskyj bestätigte ein für Donnerstag geplantes Treffen.

In Dublin wird Selenskyj außerdem bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) erwartet. Die EPG wurde als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine gegründet. Im Anschluss findet am Freitag ein Gipfel der 27 EU-Staats- und -Regierungschefs statt.

Selenskyj war bereits Mittwochabend in Irland angekommen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irischen Regierungschef Micheal Martin in Dublin sagte er, dass er noch vor Ende des Jahres die Chance für einen Durchbruch bei den Friedensgesprächen sehe. "Heute gibt es tatsächlich diese Möglichkeit, dieses Zeitfenster, in dem all jene Beteiligten, die jetzt am Verhandlungsprozess teilnehmen, aufrichtig ein Ergebnis noch vor 2027 erreichen wollen", erklärte Selenskyj.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte wertete die Verhandlungen in Abu Dhabi als Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. "Ich stand in Kontakt mit dem NATO-Team, das sich in den vergangenen Tagen in Abu Dhabi aufgehalten hat, und nach dem, was ich von ihnen höre, liegen die USA, Europa und die Ukraine völlig auf einer Linie und stehen geschlossen zusammen", sagte Rutte laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB in Oslo. Nun liege es an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen, erläuterte er.