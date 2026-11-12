Papst zurück in zweiter Heimat Peru

Zuvor hatte der Papst noch in Argentinien im Beisein von mehreren Hunderttausend Menschen einen weiteren Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Im Wallfahrtsort Luján nahe der Hauptstadt Buenos Aires würdigte er insbesondere seinen argentinischen Vorgänger, den zu Ostern vergangenes Jahr gestorbenen Papst Franziskus. Leo kehrt am Dienstag nächster Woche nach Rom zurück. Erste Station seiner Südamerika-Reise war Uruguay.

Auch in Peru kann der Papst in den nächsten Tagen mit viel Publikum rechnen. Das 35-Millionen-Einwohner-Land bereitet sich bereits seit Wochen auf die Rückkehr des einstigen Bischofs der Großstadt Chiclayo vor. Peru befindet sich seit längerer Zeit in einer politischen Krise. Im vergangenen Jahrzehnt gab es dort nicht weniger als neun Präsidenten. Zudem liegen Parlament und Regierung oft im Streit. Viele Peruanerinnen und Peruanar klagen über Korruption und organisierte Kriminalität.

Die rechtsgerichtete Keiko Fujimori - Tochter des früheren, inzwischen verstorbenen Staatschefs Alberto Fujimori - setzte sich bei der Wahl dieses Jahr nur hauchdünn gegen einen linken Kandidaten durch. Sie versprach, hart gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen. Zudem will sie die Wirtschaft deregulieren. Peru gehört zu den solideren Volkswirtschaften Südamerikas. Das Land hat aber erhebliche Probleme mit Armut und sozialer Ungleichheit.

Zum Reiseprogramm des Papstes gehört neben einem Abstecher in den Amazonas-Regenwald auch ein Ausflug auf 3.700 Meter in die Anden, was wegen der dünnen Höhenluft nach Leos Lungenoperation als heikel gilt. Dem 71-Jährigen war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er nun wieder krebsfrei.