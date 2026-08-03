Mattle will Pensionsalter an Arbeitsjahre koppeln

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Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) setzt sich für eine Pensionsreform ein. Im Ö1-"Mittagsjournal" trat er am Montag dafür ein, dass man frühestens mit 65 in den Ruhestand wechseln können soll. Dafür sollen mindestens 45 Jahre an Arbeitszeit nachgewiesen werden. Wer diese nicht hat, müsste länger als bis 65 arbeiten. Für Eltern würde Mattle Betreuungsjahre als Arbeitszeit einrechnen.

von APA