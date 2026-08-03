ABO

Mattle will Pensionsalter an Arbeitsjahre koppeln

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Mattle will Pensionsalter erhöhen
©APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) setzt sich für eine Pensionsreform ein. Im Ö1-"Mittagsjournal" trat er am Montag dafür ein, dass man frühestens mit 65 in den Ruhestand wechseln können soll. Dafür sollen mindestens 45 Jahre an Arbeitszeit nachgewiesen werden. Wer diese nicht hat, müsste länger als bis 65 arbeiten. Für Eltern würde Mattle Betreuungsjahre als Arbeitszeit einrechnen.

von

Einen ähnlichen Vorstoß hatte zuletzt Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (ÖVP) lanciert. Sie zeigte sich gegenüber einer Erhöhung des Pensionsalters offen. Das Antrittsalter dürfe aber nicht vom biologischen Alter abhängen, sondern von den Berufsjahren - ob das 40, 42 oder 45 Jahre sind, darauf müsse man sich einigen, meinte sie zuletzt. Der SPÖ-Pensionistenverband lehnte diesen Vorschlag freilich ab.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Marterbauer mit Budget-Entwicklung zufrieden
Politik
Budget-Entwicklung heuer bisher positiv
Angebot für außerordentliche Schüler vor Schuleintritt
Technik
1.700 angehende Wiener Taferlklassler besuchten Sommerdeutschkurs
Stocker pocht auf parlamentarische Kontrolle
Politik
Stocker verspricht Lösung bei Insolvenzfonds
Justizministerin Sporrer im APA-Interview Ende Juli
Politik
Kritik an Bundesstaatsanwaltschaft reißt nicht ab
Der Terror-Anschlag in Berlin sorgt in Österreich für Diskussionen
Politik
ÖVP will Fußfessel für Gefährder diskutieren
Der 14-Jährige befindet sich in der JA Innsbruck in U-Haft
Politik
14-Jähriger in Tirol wegen Terrorverdachts in U-Haft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER