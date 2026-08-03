1.700 angehende Wiener Taferlklassler besuchten Sommerdeutschkurs

Die Taferlklassler sollen bei den Sommerdeutschkursen an fünf Schulstandorten in Kleingruppen spielerisch und alltagsnah Deutsch üben, damit sie gut vorbereitet mit der Volksschule beginnen können. Zielgruppe sind ausschließlich außerordentliche Schülerinnen und Schüler, denen beim Zuteilungstest MIKA-D Deutschförderbedarf attestiert wurde, und die im Herbst neu in die Schule kommen.

"Deutsch ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn - und für gelungene Integration", betonte Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) in einer Aussendung nach dem Besuch eines Sommerdeutschkurs-Standorts. Deshalb setze man einen klaren Fokus auf mehr Sprachförderung, insbesondere für Schulneulinge. Im Sommerdeutschkurs würden die Kinder nicht nur ihre Deutschkenntnisse gezielt weiterentwickeln, sondern auch das neue Schulumfeld früh kennenlernen, erklärte Lejla Sirbubalo von der Bildungseinrichtung Interface, die die Kurse durchführt. "So bekommen die Kinder mehr Orientierung, mehr Selbstvertrauen und der Einstieg ins erste Schuljahr wird leichter." Den Eltern sollen die Info-Veranstaltungen dabei helfen, sich auf ihre neuen Aufgaben einzustellen und vorzubereiten.