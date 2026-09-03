ABO

Macron und Charles eröffneten Schau mit Bayeux-Wandteppich

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Allerhöchste Bewunderung für den Teppich von Bayeux
©Pool, Afp, JEANNE ACCORSINI, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im Beisein des britischen Königs Charles III. hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Ausstellung des berühmten mittelalterlichen Wandteppichs von Bayeux im British Museum in London eröffnet. Er hoffe, dass beide Länder Beziehungen knüpften, die "so eng wie die Fäden" des fast tausend Jahre alten Wandteppichs seien, sagte Macron am Mittwochabend bei der Zeremonie. Charles würdigte die Leihgabe als "wertvolles Symbol des Vertrauens".

von

News auf Google bevorzugen

Der 68 Meter lange bestickte Wandbehang aus dünnem Leinenstoff gehört zum UNESCO-Welterbe. Er wurde im 11. Jahrhundert angefertigt und erzählt in 58 detailreichen Szenen die Geschichte von Wilhelm dem Eroberer, der den Ärmelkanal überquerte und den englischen König Harold II. in der Schlacht von Hastings im Jahr 1066 besiegte.

Insgesamt sind auf dem Wandbehang mehr als 600 Menschen und 200 Pferde dargestellt. Die Fülle der Einzelheiten gibt einen seltenen Einblick in seine Entstehungszeit. Zu sehen ist unter anderem, wie mehrere Männer auf einen Kometen zeigen, der später als der Halleysche Komet identifiziert wurde.

Der französische Präsident hatte sich persönlich für die unter Experten umstrittene Leihgabe des Kulturschatzes aus dem 11. Jahrhundert eingesetzt. Experten hatten vor dem Transport des empfindlichen Meisterwerks gewarnt, das bereits zahlreiche Risse und Löcher aufweist. Der Wandteppich war dafür im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten im Museum der nordfranzösischen Stadt Bayeux abgehängt worden. Er wurde in einem Spezialbehälter in einem klimatisierten Lastwagen unter Polizeischutz durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal nach Großbritannien gefahren.

Im British Museum wird er in einer eigens für ihn angefertigten Vitrine liegend ausgestellt. Die Eintrittskarten für die Ausstellung, die bis zum 11. Juli 2027 dauert, sind bereits bis Ende des Jahres ausverkauft. Die Kosten für die Ausstellung betragen laut einem Bericht der "Financial Times" 5,8 Millionen Euro, die vom British Museum und Sponsoren getragen werden.

Die Leihgabe ist nicht zuletzt eine diplomatische Geste zur Bekräftigung der französisch-britischen Freundschaft vor dem Hintergrund der erratischen Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump. Macron verbindet die Ausstellungseröffnung mit seinem Antrittsbesuch als erster Staatschef eines EU-Landes beim britischen Premierminister Andy Burnham.

Frankreich und Großbritannien haben eine engere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung vereinbart und leiten gemeinsam die Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Celine Dion mit Fans
News
Céline Dion singt mit Fans vor ihrem Pariser Hotel
Die Jazzsängerin Cassandra Wislon ist tot.
News
US-Jazzsängerin Cassandra Wilson 70-jährig verstorben
Clooney und sein Goldener Löwe
Schlagzeilen
George Clooney im Mittelpunkt der Eröffnungsgala von Venedig
Neuer Roman von Alex Capus
News
Schweizer Grenzgasthof: "Querfeldein" von Alex Capus
Dollys Hollywood-Stern wurde zu einem Ort der Trauer
Schlagzeilen
Dolly Parton erhält neuen Stern auf "Walk of Fame"
Gary Glitter alias Paul Gadd befindet sich in U-Haft
Schlagzeilen
Gary Glitter plädiert in Missbrauchsprozess "nicht schuldig"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER