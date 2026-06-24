Letzte Befragung vor Sommerpause in Pilnacek-U-Ausschuss

Bereits am Mittwoch war ein Rechtsmediziner befragt worden, der ein privates Gutachten für den Buchautor Peter Pilz erstellt hatte. Am Donnerstag ist dann ein weiterer an der Reihe. Nach ihm ist der Wiener Rechtsmediziner Christian Matzenauer Auskunftsperson. Er handelte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krems und konnte in seinem Gutachten keine Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat anführen.

Am 16. September wird die Arbeit fortgesetzt. Erstmals sollen hochrangige Politiker kommen: Auf der Ladungsliste stehen der ehemalige Innenminister Wolfgang Sobotka und der derzeit amtierende, Gerhard Karner (beide ÖVP). Konkret wollen die Freiheitlichen wissen, ob diese die Ermittlungsarbeit beeinflusst haben. Nach insgesamt sechs Befragungstagen im Herbst soll der U-Ausschuss bei einer Sitzung am 3. November die Beweisaufnahme beenden - vorausgesetzt, er wird nicht verlängert.