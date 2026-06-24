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Oberstaatsanwalt und Gutachter zu Gast im U-Ausschuss

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Pilnacek-U-Ausschuss sieht sich Gutachten genauer an
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Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Mittwoch als erste Auskunftsperson Oberstaatsanwalt Johann Fuchs geladen. Die Abgeordneten interessieren sich für dessen Rolle bei den Ermittlungen um den Tod des ehemaligen Justizsektionschefs. Zudem gilt Fuchs als langjähriger Wegbegleiter Christian Pilnaceks.

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Danach legen die Abgeordneten den Fokus auf die rechtsmedizinische Arbeit nach dem Tod des einstigen Spitzenbeamten. Geladen ist am Nachmittag Rechtsmediziner Stefano Longato, seines Zeichens einer von zwei externen Gutachtern, die nicht von den offiziellen Behörden, sondern von Ex-Politiker und Buchautor Peter Pilz beauftragt worden waren.

Genau daran stoßen sich die NEOS, weil private Gutachter weder behördlich handelten noch Wahrnehmungen zum Handeln von Behörden hätten, wie Fraktionsführerin Sophie Wotschke am Mittwoch vor Beginn der Befragung einmal mehr erklärte. Daher werden die Pinken auch keine Fragen stellen. Keinen Erkenntnisgewinn erwartet die ÖVP, schließlich hätten die privaten Rechtsmediziner nicht einmal Akteneinsicht gehabt, wie Mandatar Jakob Grüner betonte.

Für die FPÖ hingegen ist die Meinung der privaten Gutachter sehr wohl von Bedeutung. "Aus allen Gerichtsverfahren ist bekannt, dass Privatgutachten sehr wohl einen Wert haben", argumentierte der freiheitliche Abgeordnete Michael Schilchegger. Nur weil jemand beeidigt wird, ist er ja nicht objektiver. Schilchegger stellte auch in Aussicht, dass der Rechtsmediziner Stefano Longato am Nachmittag in einer geheimen Sitzung Einblick in den Akt bekommen könnte. Auch für SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer könnten die privaten Gerichtsmediziner einen Beitrag leisten, etwa zur Einordnung, wie das Verfahren gelaufen ist.

Interessant findet Krainer ebenso wie Wotschke die Befragung von Oberstaatsanwalt Fuchs. Dass dieser nicht in den Akten vorkomme, wie von der ÖVP behauptet, kann Krainer nicht nachvollziehen: "Wenn man sich die Akten ansieht, gilt das nicht bis zur Einstellung." Erst dann sei ihm aufgefallen, dass er befangen ist.

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