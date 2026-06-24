Hitze - Forderung nach mehr Schutzmaßnahmen für Schulen

Der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Paul Kimberger, mahnte vom Arbeitgeber im Ö1-"Mittagsjournal" die Fürsorgepflicht für Menschen im Bildungssystem und bildungspolitische Verantwortung ein. Die Situation in vielen Klassenräumen sei teils unerträglich, ein regulärer Unterricht oft nicht möglich. Langfristig müsse man im Schulbau reagieren und keine "Glaspaläste" mehr bauen. Mittelfristig brauche es den Einbau von Lüftungsanlagen, Klimageräten oder Ventilatoren - er verstehe auch nicht, warum nicht schon längst zur Versorgung solcher Anlagen auf allen Schuldächern PV-Anlagen montiert seien. Kurzfristig müsse man den Schulen autonom die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wann Unterricht möglich sei und wann nicht.

Wenig abgewinnen kann Kimberger der Emmerling-Idee einer Vorverlegung der Sommerferien. Das löse das Problem nicht - die nächste Hitzewelle könne schließlich auch Ende August kommen. Die Wiener Volkspartei wiederum forderte Emmerling in einer Aussendung auf, den Schulen mehr Handlungsspielraum einzuräumen und einfache Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas rasch zu ermöglichen.

Es sei kein neues Phänomen, dass Klassenräume schon vor Schulbeginn unerträglich heiß werden und das Problem werde sich weiter verschärfen. Trotzdem würden Bund, Länder und Schulerhalter - bei Volks- und Mittelschulen sind das meist die Gemeinden - die Verantwortung für überhitzte Schulgebäude hin- und herschieben, kritisierte der Katholische Familienverband Wien in einer Aussendung. Die Verantwortlichen müssten nun gemeinsam mittel- und langfristige konkrete Maßnahmen planen, wie Schulen künftig mit immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen umgehen sollen - etwa durch bauliche Anpassungen wie Beschattungssysteme, Begrünungsmaßnahmen oder eine bessere Kühlung von Schulgebäuden.

Die Lehrergewerkschafter der ÖLI-UG plädierten einmal mehr dafür, die 6.000 Schulen gleich umfassend mit energieeffizienten Raumlufttechnischen Anlagen auszustatten. Die Kombination aus Überhitzung und schlechter Luftqualität beeinträchtige Konzentration, Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Kinder und Lehrkräfte. "Klimafitte Klassenräume sind keine Luxusinvestition, sondern eine Voraussetzung für zeitgemäße Bildung - und das nicht nur bei Neubauten", betonte die Vorsitzende Claudia Astner.

Grünen-Bildungssprecherin Sigrid Maurer warf der Bundesregierung am Mittwoch vor, zu wenig gegen die hohen Temperaturen in den Klassenzimmern zu unternehmen. Einen Entschließungsantrag der Grünen für wirksamen Hitzeschutz an österreichischen Schulen habe die Regierungsmehrheit im Bildungsausschuss vertagt. "Hitze ist kein Komfortproblem, sie ist ein Gesundheitsrisiko und eine Bildungsfrage", betonte sie, und die Situation werde sich in den kommenden Jahren noch zuspitzen. Die Grünen fordern deshalb einen wissenschaftlichen "Hitze-Index" als Steuerungsinstrument für alle Schulen, verbindliche klimafitte Bauvorgaben bei Neubau und Sanierung und einen unbürokratischen "Beschattungstopf" für rasch wirksame Sofortmaßnahmen wie Außenrollos und Markisen.