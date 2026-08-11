Kürzung von ORF-Mitteln: Verfassungsbeschwerde angekündigt

Konkret streicht die Regierung ab 2027 die Abgeltung des Bundes an den ORF für den mit der Umstellung auf den ORF-Beitrag entfallenen Vorsteuerabzug. Im Gegenzug darf der ORF aber mehr Mittel aus einem so genannten "Sperrkonto" beziehen. Der ORF darf auf maximal 710 Mio. Euro aus Einnahmen aus dem ORF-Beitrag zugreifen. Der Rest fließt auf besagtes "Sperrkonto". Der Deckel wird auf 780 Mio. Euro angehoben. Allerdings ist der ORF-Beitrag noch länger in Höhe von 15,30 Euro eingefroren.

Aufgrund der Sorgfaltspflicht müsse man Schritte setzen, um die Streichung der Mittel abzuwenden, erklärte Thurnher. Als ersten Schritt kündigte sie eine mit einem Rechtsgutachten abgesicherte Anzeige bei der Medienbehörde KommAustria an. Dort werde man erklären, dass die Kosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags nicht gedeckt seien. Im gleichen Atemzug beschreite man den Weg zum Verfassungsgerichtshof, so die ORF-Chefin. Dieses Vorhaben, das man "unverzüglich" in die Tat umsetzen wolle, sei bereits mit dem künftigen ORF-Chef Clemens Pig akkordiert. Pig sprach wenige Stunden zuvor davon, dass die Streichung durch den Gesetzgeber "verdammt kurzfristig" erfolgt sei.

Von einer Gebührenerhöhung könne keine Rede sein, sagte Thurnher. Zuvor hatte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler vor Medienvertretern erklärt, dass im obersten ORF-Gremium "um eine Erhöhung der Haushaltsabgabe gerungen" werde, für den Fall, dass andere Sparmaßnahmen nicht genügen sollten. Thurnher sprach daraufhin von einem "eklatanten Bruch der Verschwiegenheitsverpflichtung". Westenthaler habe Falschinformationen verbreitet, die sie klar zurückweise.

Im Rahmen der Sitzung legte zudem der stv. Stiftungsratsvorsitzende und ÖVP-"Freundeskreisleiter" Gregor Schütze seine Funktion zurück. Gegenüber mehreren Medien hielt er fest, dass er den "beruflichen Fokus wieder ausschließlich" auf seine Unternehmen richten wolle. Unter seiner Mitführung seien "wichtige Entscheidungen" im obersten ORF-Gremium getroffen und somit eine "neue Ära eingeleitet" worden, meinte er und trat für eine "grundlegende Reform der Governance samt Stiftungsrat" ein. "Diese Strukturen sind in die Jahre gekommen und müssen völlig neu gedacht werden."

Schütze ist einer von mehreren Stiftungsräten, denen Unvereinbarkeiten mit ihrem eigentlichen Beruf in der PR-Branche und den damit einhergehenden Geschäftsbeziehungen vorgeworfen wurden. Erhärtet haben sich diese bisher nicht. Auch ist jene Aussendung, in der im Zuge des Rücktritts des damaligen ORF-Chefs Roland Weißmann vom Vorwurf der sexuellen Belästigung die Rede ist, neben jenem von Stiftungsratsvorsitzendem Heinz Lederer auch mit Schützes Namen gezeichnet. Weißmann geht gegen diese Aussendung vor Gericht vor.

Thurnher berichtete im Anschluss an die Sitzung vor Journalisten, dass sie die Stiftungsräte über die Ergebnisse des von ihr eingesetzten Transparenzbeirats informiert habe. Dieser habe 13 Problemfelder identifiziert und warte mit Empfehlungen zu Compliance oder auch klaren Verantwortlichkeiten auf. Sie werde auf Basis dieses Berichts, der nicht veröffentlicht wird, die Compliance-Strukturen im ORF "deutlich stärken und weiterentwickeln", so Thurnher.

Einige Konsequenzen seien bereits gezogen worden, einiges werde noch geprüft. Eine Empfehlung nehme sie besonders ernst: Stillschweigen bis zum Abschluss von Compliance-Untersuchungen wahren. Die ORF-Chefin stellte aber klar: "Wo Fehlverhalten festgestellt wird, dulden wir es nicht und handeln konsequent." Unter Thurnher wurden bereits mehrere Führungskräfte beurlaubt oder freigestellt.

Auch die ORF-Bilanz für 2025 hatte Thurnher für die Stiftungsräte im Gepäck. Diese fällt positiv aus. Der ORF-Konzern bilanzierte mit einem vorläufigen EBT von 15,3 Mio. Euro (2024: 34,7 Mio. Euro). Das EBT der Muttergesellschaft betrug 0,8 Mio. Euro, hieß es in einer Aussendung. Die Konzern-Umsatzerlöse lagen bei stabilen 1,13 Milliarden Euro. Die Erlöse aus dem ORF-Beitrag betrugen 742,4 Mio. Euro (2024: 732,2 Mio. Euro), jene aus der Werbung 188,8 Mio. Euro (2024: 198,2 Mio. Euro). Die ersten zwei Quartale 2026 seien "erfolgreich" verlaufen, erläuterte Thurnher. Man liege voll im Plan, weil Sparvorgaben rechtzeitig eingepreist worden seien.

In der Stiftungsratssitzung wurde zudem Bettina Parschalk zur Geschäftsführerin der ORF-Beitrags Service GmbH bestellt. Sie leitete die Geschäfte des ORF-Tochterunternehmens bereits interimistisch. "Unser Ziel ist es, die OBS als moderne, serviceorientierte und publikumsnahe Organisation weiterzuentwickeln. Verlässlichkeit, hohe Servicequalität sowie die konsequente Orientierung an den Anliegen der Menschen stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns", wurde sie in einer Aussendung zitiert. Vor ihrer Zeit bei der OBS war sie als operative Leiterin und Prokuristin der ORF-Kontakt für die zentrale Serviceorganisation des ORF verantwortlich.