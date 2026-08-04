Krön, Lieb, Simma-Wallinger und Kräuter für ORF im Rennen

Harald Kräuter, Direktor für Technologie und Innovation, soll in seiner Funktion (vormals Direktor für Technik und Digitalisierung) bestätigt werden. Unter den Direktorinnen und Direktoren für die Landesstudios finden sich viele bekannte Gesichter. Lediglich vier neue Personen stehen auf der Liste: Auf die Kärntner Landesdirektorin Karin Bernhard, die in Pension geht, soll Martin Weberhofer folgen, in Salzburg wird Gerd Schneider (aktuell Chefredakteur des Landesstudios) vorgeschlagen, Waltraud Langer hatte sich nicht mehr beworben, wie sie bereits im Vorfeld mitgeteilt hat.

Als dritter neuer Name findet sich Julia Ortner auf der Liste: Sie soll in Vorarlberg auf Markus Klement folgen. Ortner ist seit 2024 Redaktionsleiterin von ORF.at. In der Steiermark soll Sigrid Hroch auf Gerhard Koch folgen, der sich nicht mehr beworben hatte. Weiterhin auf ihren Posten bleiben sollen Werner Herics (Burgenland), Alexander Hofer (Niederösterreich), Klaus Obereder (Oberösterreich), Esther Mitterstieler (Tirol) und Edgar Weinzettl (Wien).

Für den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und seinen Stellvertreter Gregor Schütze habe es sich um ein "professionelles Recruiting-Verfahren" gehandelt, mit dem man "hochzufrieden" sei, wie es auf Anfrage der APA seitens der Vorsitzenden des Gremiums heißt. Positiv hervorzuheben sei der "historisch höchste Frauenanteil im Kreis der vorgeschlagenen Direktor:innen und Landesdirektor:innen".

Der Wahlvorschlag, über den am nächsten Donnerstag (11. August) im Stiftungsrat abgestimmt wird, beinhalte "durchgehend erfahrene, kompetente Frauen und Männer". Damit sieht man auch "alle Unkenrufer, die seit Monaten von einem 'politisch ausgepackelten Regierungspaket" sprechen" widerlegt. Der Stiftungsrat werde nun die Unterlagen prüfen und auf Basis der anstehenden Hearings seine Entscheidungen treffen.

Wie den der APA vorliegende Unterlagen zu entnehmen ist, gingen für die 13 Posten insgesamt 142 Bewerbungen von 105 Bewerberinnen und Bewerbern ein. Er sei "überzeugt, dass mit diesem rechtskonformen Auswahlprozess mit externer professioneller Begleitung die besten Köpfe für die ausgeschriebenen Funktionen vorgeschlagen wurden", heißt es seitens des designierten ORF-Generaldirektors Clemens Pig. Er würde sich "sehr freuen, mit diesem vorgeschlagenen Team" in "eine gemeinsame starke ORF-Zukunft zu gehen".