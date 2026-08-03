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Zweites Konzert von Helene Fischer in Schladming

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Die Nachfrage nach Tickets in Schladming ist enorm
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Die Karten für das Konzert von Helene Fischer am 11. Dezember zum Ski-Opening in Schladming waren Montagvormittag innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. Deshalb hat der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment, umgehend Tickets für eine zweite Show am Samstag, 12. Dezember, aufgelegt. "Der Ticket-Run auf Helene Fischer hat unsere Erwartungen noch einmal übertroffen", sagte Organisator Klaus Leutgeb, nachdem es schon im Vorjahr bei den Backstreet Boys große Nachfrage gab.

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"Dass der erste Abend innerhalb so kurzer Zeit ausverkauft war, ist eine unglaubliche Bestätigung für dieses Konzert und für das Ski-Opening. Für uns war sofort klar: Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir den Fans einen zweiten Abend ermöglichen. Ich freue mich riesig, dass wir die Zusatzshow am 12. Dezember so schnell fixieren konnten und Helene Fischer nun an zwei Abenden gemeinsam mit ihrer Band in Schladming auf der Bühne stehen wird", so Leutgeb in einer Aussendung.

Erst vergangene Woche hatten die Tourismusregion Schladming-Dachstein und die 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) Helene Fischer als Star des diesjährigen Ski-Openings präsentiert. Im Vorjahr hatten die Backstreet Boys drei Konzerte zum Auftakt des Winters im Ennstal gegeben.

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