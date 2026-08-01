"One Love": Wiesen feiert 50 Jahre Festivalkultur mit Reggae

Vom Jazz und Funk der ersten Jahre führte der Weg der Wiesen Festivals über Reggae bis hin zu Rock, Punk, Electronic und Hip Hop. Das One Love Festival ging 2019 zum ersten Mal über die Bühne. Heuer werden an die 3.500 Besucherinnen und Besucher erwartet, teilte der Veranstalter, die Bunfire Veranstaltungs GmbH, mit. Ihnen stehen drei Bereiche zur Verfügung: die Main Stage, die Second Stage und die Dub Area.

Neben den Konzerten stehen Trommelworkshops für Kinder und Erwachsene am Programm. Außerdem gibt es Yoga, Capoeira, Kakaozeremonien, Gesprächsrunden und Workshops. Begleitet wird das Festival von einem internationalen Kunst- und Handwerksmarkt. Übernachten können die Besucher am Campinggelände. Ein weiterer Jubiläumsabend ist für 21. August geplant. Dann feiern die Wiesen Festivals mit der britischen Hard-Rock-Band Nazareth.

(S E R V I C E - One Love Festival, Wiesen, 7. bis 8. August, www.onelovefestival.at)