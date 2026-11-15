Irans Revolutionsgarden: US-Stützpunkt in Bahrain attackiert

"Die Straße von Hormuz ist geschlossen, und jegliche Aggression des amerikanischen Feindes wird noch härter und kraftvoller beantwortet werden", erklärten die iranischen Revolutionsgarden laut der ihr nahestehenden Nachrichtenagentur FARS und der TV-Sender Al Jazeera. Offizielle Bestätigungen vonseiten der USA oder Bahrains, wo die fünfte Flotte der US-Marine stationiert ist, lagen zunächst nicht vor.

Am Freitag hatten die Revolutionsgarden erklärt, ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen zu haben. Nach Angaben des US-Regionalkommandos (CENTCOM) entstanden bei der Attacke keine Schäden. Zwei iranische Drohnen seien abgefangen worden.

Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen ausgelöst. Die jüngsten Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Direkte Angriffe aufeinander vermieden Washington und Teheran zuletzt. Bisher brachten die diplomatischen Bemühungen noch keinen Durchbruch.

Teheran greift regelmäßig Ziele in den Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region an. Die Straße von Hormuz ist derzeit ein wichtiger Streitpunkt zwischen den USA und dem Iran. Teheran hält die für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas wichtige Meerenge seit Kriegsgebiet weitgehend blockiert. Der Iran greift in der Meerenge zudem immer wieder Schiffe an, denen er eine Durchfahrt ohne seine Genehmigung vorwirft. Die USA verhängten im Gegenzug eine Blockade iranischer Häfen.