Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen

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Die Richterin gab damit einer Beschwerde von Umweltschützern statt. Ende Oktober hatte sie bereits weitere Baumfällarbeiten in dem Park bis auf Weiteres verboten. Zuvor waren im Zusammenhang mit den geplanten Bauarbeiten mehr als 500 Bäume gefällt worden. Trump, leidenschaftlicher Golfspieler und Eigentümer mehrerer Golfanlagen, will den Golfplatz im Zentrum von Washington mit bisher erschwinglichen Preisen umgestalten und dort international bedeutende Turniere stattfinden lassen.
"Warum sollte eine Richterin die Übernahme eines schrecklichen und äußerst unsicheren Golfplatzes, über den man in ganz Washington (und weit darüber hinaus!) spottet, hinauszögern wollen, anstatt ihn schnell in einen großartigen und bewunderten Golfplatz zu verwandeln?", schrieb Trump auf Truth Social.
Trump hatte angekündigt, dass die Umbauarbeiten an dem 18-Loch-Golfplatz im November beginnen sollen. Für die Renovierungsarbeiten sollte der Park nach seinem Willen an diesem Sonntag geschlossen werden. Das Urteil der Bundesrichterin durchkreuzte nun diese Pläne.
Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social schon vor der Gerichtsentscheidung, man wolle aus dem schlechtesten Golfplatz der Welt den besten machen. Die jetzige Anlage bezeichnete der leidenschaftliche Hobbygolfer verächtlich als "Müllinsel". Der ehemalige Immobilienentwickler Trump hat seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner 2025 bereits mehrere Bau- und Sanierungsprojekte auf den Weg gebracht, um Washington seinen Stempel aufzudrücken.
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 13: The Washington Monument stands behind some of the stumps of some of the hundreds of trees that were taken down at the golf links at the federally-managed East Potomac Park on November 13, 2026 in Washington, DC. President Donald Trump, who called the affordable public course "very dangerous, dilapidated, and unsightly," has wielded the power of his administration to order East Potomac Golf Links and the narrow peninsula it sits on between the Potomac River and Washington Channel, closed starting November 15. Despite an ongoing legal battle over the project, Trump intends to turn it into a championship-level course geared toward professionals, similar to others his family company owns and operates around the world. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)