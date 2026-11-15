Hamas-Kommandant starb bei israelischem Luftangriff in Gaza

Samir Abu Younis habe unter anderem am Wiederaufbau der Terrororganisation und ihrer Brigade in Rafah gearbeitet, die während des Krieges schwere Verluste erlitten hatte, hieß es von israelischer Seite. Laut Hamas-Kreisen wurde er bei einem Luftangriff in Khan Younis im Süden des Gazastreifen getötet. Sanitätern zufolge wurden dabei weitere Menschen verletzt.

Die Beerdigung solle am Sonntagnachmittag in Khan Younis stattfinden, teilte die Organisation weiters mit. Der 53-Jährige befehligte die Rafah-Brigade. Er gehörte seit 1991 den Al-Qassam-Brigaden an und hatte in Rafah mehrere Führungsposten inne. Die Waffenruhe vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe beendet. Sie hat jedoch weder die israelischen Angriffe gestoppt noch eine Entwaffnung der Hamas herbeigeführt.

Israels Armee hatte erst vor wenigen Tagen bei einem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis einen Kommandanten der dortigen Hamas-Brigade und weitere "Terroristen des militärischen Flügels der Hamas" ins Visier genommen. Palästinensischen Angaben zufolge wurden dabei mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker vom 7. Oktober 2023 gewesen, bei dem Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hatten. Im dadurch ausgelösten Gaza-Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 74.600 Palästinenser in dem abgeriegelten Küstenstreifen getötet.