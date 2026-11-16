UN-Konferenz in Genf entscheidet bis Freitag, wie es bei Killerrobotern weitergeht

In Genf hat am Montag die Siebente Überprüfungskonferenz des UN-Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen begonnen. Sie dauert laut dem Büro der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen von 16. bis 20. November und findet im Palais des Nations statt, den Vorsitz führt der Schweizer Diplomat Julien Thöni. Auf der Tagesordnung steht auch der Umgang mit tödlichen autonomen Waffensystemen, oft Killerroboter genannt, also Waffen, die Ziele ohne menschliches Zutun auswählen und angreifen können.

Konkret geht es um das Mandat der zuständigen Expertengruppe der Vertragsstaaten. Unter den Konferenzunterlagen findet sich ein Vorschlag für Auftrag und Arbeitsweise dieser Gruppe in den kommenden Jahren. Entwürfe für eine Abschlusserklärung und einen Abschlussbericht wurden am 13. November verteilt, die USA haben ein eigenes Arbeitspapier eingebracht. Ob am Ende Verhandlungen über ein rechtlich verbindliches Abkommen stehen, ist offen.