Warum ausgerechnet KI-Pionier Geoffrey Hinton Österreichs Plan für Wien unterstützt

Geoffrey Hinton unterstützt den Vorschlag der Bundesregierung, weil er die Risiken Künstlicher Intelligenz für zu groß hält, als dass ein einzelnes Land sie bewältigen könnte. „AI is developing faster than our ability to control it“, KI entwickle sich also schneller als die Fähigkeit, sie zu kontrollieren, sagte der Forscher laut Mitteilung des Bundeskanzleramts. Kein einzelner Staat und kein einzelnes Unternehmen könne diese Risiken allein in den Griff bekommen. Deshalb begrüße er jede ernsthafte Bemühung um internationale Zusammenarbeit bei der KI-Sicherheit, Österreichs Initiative sei dazu ein wichtiger Beitrag.

Hinton traf Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Mittwochabend am Rande der Konferenz TEDAI Vienna. Mit am Tisch saß der österreichische Entwickler Peter Steinberger, der mit dem KI-Agenten-Projekt OpenClaw bekannt wurde und inzwischen bei OpenAI arbeitet. Neben dem geplanten Zentrum ging es laut Bundeskanzleramt auch darum, wie sich internationale KI-Talente nach Österreich holen und hier halten lassen.