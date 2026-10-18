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AUA-Flugzeug nach Drohung in Sofia zwischengelandet

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Politik
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Ein Flugzeug der AUA ist am Sonntagabend nach einer Drohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zwischengelandet. Die Maschine war auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien, bestätigte das Unternehmen auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. "Das betroffene Flugzeug - ein Airbus A320 - wird nunmehr entsprechend durchsucht", hieß es in der Mitteilung. Die Sicherheit der Fluggäste und Crews habe stets oberste Priorität.

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Eine Drohung habe die Zwischenlandung notwendig gemacht, teilte die Airline mit. Nähere Informationen gab es vorerst nicht. Das Flugzeug sei sicher in Sofia gelandet. "An Bord waren 51 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Die Fluggäste werden nach der erfolgten Untersuchung des Flugzeugs auf eine rasche Alternativverbindung umgebucht."

Wie die israelische Zeitung "Haaretz" meldete, soll es um eine "mutmaßliche Bombendrohung" gehandelt haben. Die AUA soll von einem österreichischen Staatsbürger, der sich nicht an Bord des Flugzeugs befand, eine dementsprechende Warnung erhalten haben, berichtete das Blatt.

++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen Flugzeug, Luftfahrt, Tourismus, Reisen, Austrian Airlines. Im Bild: Logo der Austrian in einem Dreamliner der Austrian Airlines (AUA); aufgenommen am Donnerstag, 29. Jänner 2026, am Flughafen Wien-Schwechat.

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