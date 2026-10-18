AUA-Flugzeug nach Drohung in Sofia zwischengelandet

Eine Drohung habe die Zwischenlandung notwendig gemacht, teilte die Airline mit. Nähere Informationen gab es vorerst nicht. Das Flugzeug sei sicher in Sofia gelandet. "An Bord waren 51 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Die Fluggäste werden nach der erfolgten Untersuchung des Flugzeugs auf eine rasche Alternativverbindung umgebucht."

Wie die israelische Zeitung "Haaretz" meldete, soll es um eine "mutmaßliche Bombendrohung" gehandelt haben. Die AUA soll von einem österreichischen Staatsbürger, der sich nicht an Bord des Flugzeugs befand, eine dementsprechende Warnung erhalten haben, berichtete das Blatt.