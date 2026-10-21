Stocker bei Westbalkan-Gipfel in Montenegro

Das Gipfeltreffen findet in Sveti Stefan an der Adriaküste unweit der Stadt Budva statt. Ihm geht ein informelles Abendessen am Mittwoch voraus. Montenegro, das als "Frontrunner" unter den EU-Beitrittskandidaten gilt und 2028 der Europäischen Union beitreten will, hat in diesem Jahr den Vorsitz im "Berlin-Prozess" inne. Der "Berlin-Prozess" ist eine 2014 von Deutschland ins Leben gerufene diplomatische Initiative, welche die Annäherung der Westbalkan-Staaten an die Europäische Union unterstützen soll. Österreich gilt als Förderer der EU-Westbalkanerweiterung.