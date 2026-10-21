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Stocker bei Westbalkan-Gipfel in Montenegro

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Bundeskanzler Stocker nimmt am Westbalkan-Gipfel teil
©Afp, Nicolas TUCAT, APA
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt am Donnerstag an einem Gipfel in Montenegro im Rahmen des "Berlin-Prozesses" zur EU-Erweiterung auf dem Westbalkan teil. Das Treffen steht unter der Federführung des montenegrinischen Ministerpräsidenten Milojko Spajić und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Zentrum stehen die regionale Zusammenarbeit sowie die Reformen der Westbalkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

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Das Gipfeltreffen findet in Sveti Stefan an der Adriaküste unweit der Stadt Budva statt. Ihm geht ein informelles Abendessen am Mittwoch voraus. Montenegro, das als "Frontrunner" unter den EU-Beitrittskandidaten gilt und 2028 der Europäischen Union beitreten will, hat in diesem Jahr den Vorsitz im "Berlin-Prozess" inne. Der "Berlin-Prozess" ist eine 2014 von Deutschland ins Leben gerufene diplomatische Initiative, welche die Annäherung der Westbalkan-Staaten an die Europäische Union unterstützen soll. Österreich gilt als Förderer der EU-Westbalkanerweiterung.

Austria's Chancellor Christian Stocker speaks to the press upon arriving to attend an EU summit in Brussels on October 16, 2026. EU leaders headed to Brussels on October 15, 2026, for their biggest clash yet over the bloc’s next long-term budget, as they race to lock in a deal before next year’s French presidential election. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

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