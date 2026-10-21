Stocker bei Westbalkan-Gipfel in Montenegro

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Das Gipfeltreffen findet in Sveti Stefan an der Adriaküste unweit der Stadt Budva statt. Ihm geht ein informelles Abendessen am Mittwoch voraus. Montenegro, das als "Frontrunner" unter den EU-Beitrittskandidaten gilt und 2028 der Europäischen Union beitreten will, hat in diesem Jahr den Vorsitz im "Berlin-Prozess" inne. Der "Berlin-Prozess" ist eine 2014 von Deutschland ins Leben gerufene diplomatische Initiative, welche die Annäherung der Westbalkan-Staaten an die Europäische Union unterstützen soll. Österreich gilt als Förderer der EU-Westbalkanerweiterung.
Austria's Chancellor Christian Stocker speaks to the press upon arriving to attend an EU summit in Brussels on October 16, 2026. EU leaders headed to Brussels on October 15, 2026, for their biggest clash yet over the bloc’s next long-term budget, as they race to lock in a deal before next year’s French presidential election. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)