ABO

Kein nächtlicher Parteienverkehr bei den meisten Linzer PIs

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Beamten sollen mehr Streifendienst machen
©APA, HANS KLAUS TECHT, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Mit dem am Dienstag erfolgten Start der Testphase für das neue Dienstzeitmanagement (DZM) der Polizei ist in Linz auch der Parteienverkehr bei den Polizeiinspektionen (PIs) in der Nacht eingeschränkt worden. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich der APA. Die Beamten fahren stattdessen mehr Streife, hieß es seitens der oberösterreichischen Exekutive dazu. Wer anläute, werde zur Landesleitstelle verbunden und diese schicke bei Bedarf eine Streife.

von

News auf Google bevorzugen

Bisher habe man sich auch nachts auf den Linzer PIs einen RSa-Brief holen oder einen Vernehmungstermin ausmachen können, erklärte Polizeisprecher Michael Babl gegenüber der APA. Das sei aber nahezu nie passiert. Personen, die Anzeigen erstatten wollen - etwa wegen eines Einbruchs oder Diebstahls - würden ohnehin den Notruf wählen. Wer dennoch bei einer geschlossenen PI anläutet, wird nun zur Landesleitstelle verbunden.

Acht von elf Polizeiinspektionen im Stadtgebiet, die bisher 24/7 offen hatten, haben nun nur mehr von 6.00 bis 22.00 Uhr Parteienverkehr, jene am Hauptbahnhof bis 2.00 Uhr. Lediglich die PIs Landhaus und Nietzschestraße bleiben durchgehend offen. Babl wies darauf hin, dass die PIs in der Nacht auch nicht unbesetzt seien, es gebe in dieser Zeit eben nur keinen Parteienverkehr. In ländlichen Regionen sei das bereits Usus, ebenso in Wien.

In der Bundeshauptstadt war eine ähnliche Umstellung bereits im Herbst 2023 erfolgt. 52 von 81 Inspektionen reduzierten damals ihre Öffnungszeiten für Bürgerinnen und Bürger auf 7.00 bis 19.00 Uhr. Vergangenes Jahr wurde die Regelung schließlich auch auf Sonn- und Feiertage ausgeweitet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Schulstart sollte Preisvergleich vorsehen
Technik
Arbeiterkammer-Studie empfiehlt zum Schulstart genauen Preisvergleich
Ökologischer Zustand des Sees soll verbessert werden
Technik
"Seendialog Wörthersee" startete Befragung von Anrainern und Co
Nach langer Reise beginnt die Annäherung an Merkur
Technik
BepiColombo-Sonde kommt am "rätselhaften Merkur" an
++ ARCHIVBILD ++ Globale Warenströme gefährden Artenvielfalt
Technik
Welthandel wird immer mehr zur Bedrohung für Artenvielfalt
Der Umbau des Energiesystems erfordert hohe Investitionen
Politik
WKÖ warnt vor stark steigenden Kosten durch Klimagesetz
Regionalstelle der Wiener Kinder- und Jugendhilfe
Politik
Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe 2025 deutlich gestiegen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER