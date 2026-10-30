Neuer Rekord bei vorzeitiger Stimmabgabe für US-Midterms

Die Kongresswahlen am Dienstag finden in der Mitte zwischen zwei Präsidentschaftswahlen statt, sie heißen deshalb Midterms. Im Repräsentantenhaus werden dabei alle 435 Abgeordneten neu gewählt. Im Senat werden 35 der 100 Senatoren neu gewählt. In beiden Kammern haben im Moment die Republikaner von Präsident Donald Trump die Mehrheit, diese könnte ihnen aber Umfragen zufolge von den Demokraten entrissen werden.

Besonders in stark umkämpften Staaten gaben Menschen den Angaben zufolge vorzeitig ihre Stimme ab. In Texas hatten nach offiziellen Angaben bis Mittwoch schon mehr als sechs Millionen Menschen vorzeitig gewählt. Die Zahl der Wähler, die ihre Stimme persönlich abgaben, lag dabei um rund 50 Prozent über der Zahl zum selben Zeitpunkt im Jahr 2022.

Die Behörden in North Carolina meldeten einen Anstieg von 37 Prozent bei der Zahl der vorzeitig abgegebenen Stimmen im Vergleich zu 2022. Auch in South Carolina und Kansas verzeichneten die Behörden deutlich mehr vorzeitig abgegebene Stimmen.

In US-Staaten, die die Parteizugehörigkeit der Wähler erfassen, gaben laut den Zahlen der Universität Florida mehr Mitglieder der Demokraten als Mitglieder der Republikaner vorzeitig ihre Stimme ab. Bei den Anhängern der Demokraten lag der Anteil demnach bei 44 Prozent, bei den Anhängern der Republikaner lag die Quote bei 31 Prozent, bei anderen Wählern bei 25 Prozent.

US-Präsident Donald Trump machte unterdessen seine Entscheidung rückgängig, auf zwei Wahlkampfauftritte kurz vor den Zwischenwahlen zum Kongress zu verzichten. Aus dem Umfeld Trumps erfuhr AFP, dass die zunächst abgesagten Auftritte in den Staaten Kansas und Iowa für Sonntag wieder auf den Terminplan gesetzt wurden.

Ursprünglich war Trumps Wahlkampfauftritt in Salina in Kansas für Samstag vorgesehen gewesen und der in Dubuque in Iowa für Sonntag. Beide Termine wurden am Donnerstag gestrichen. Trumps Absagen hatten Spekulationen über den Gesundheitszustand des 80-Jährigen zur Folge. Der US-Präsident ging einen Reporter mit scharfen Worten an, nachdem dieser ihn gefragt hatte, ob er das Reisen satt habe. Nach seiner Rückkehr von einer Wahlkampftour in South Carolina nach Washington sagte er: "Ich fühle mich großartig."

Kurz vor den Zwischenwahlen am 3. November sind die Republikaner im Umfragetief. Sie könnten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und womöglich auch im Senat einbüßen. Meinungsforscher rechnen mit einem deutlichen Sieg der oppositionellen Demokraten.