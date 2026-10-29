EU und Kanada beraten über künftige Partnerschaft

Bei dem Treffen soll nach Angaben eines EU-Beamten die Politik in Bereichen wie Klima, Energie und Künstlicher Intelligenz (KI) angeglichen werden. Ottawa soll auch die Teilnahme an bestimmten EU-Programmen ermöglicht werden, etwa am Studierenden-Austauschprogramm Erasmus. Zudem verfügt Kanada über große Vorkommen von strategisch wichtigen Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Grafit, die Europa bisher größtenteils aus China bezieht.