Joschka Fischer ist für eine „Neugründung Europas“

US-Präsident Donald Trump setze viel daran, die NATO zu zerstören und die EU aufzulösen. „Erstmals sind wir Europäer wieder alleine und können uns in Sicherheitsfragen nicht mehr an den amerikanischen Bruder wenden.“ Fischers Schlussfolgerung: „Wir Europäer müssen erwachsen werden und uns selbst verteidigen.“

Für militärische Aufgaben sei aber die derzeitige EU nicht geeignet. Auch für die Schaffung einer „Europäischen Armee“ sei viel Zeit verloren worden. Fischer befürwortet eine militärische Kooperation der europäischen NATO-Mitglieder in der EU zusammen mit Großbritannien, Norwegen und Kanada. Dies werde „schwer und auch teuer“ werden, aber nur so „hat der alte Kontinent noch eine Zukunft“.