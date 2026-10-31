Jemen: Von Houthi entführter UNO-Mitarbeiter tot

Der im Juni 2024 festgenommene Mann habe seitdem keinen Besuch empfangen oder mit Angehörigen kommunizieren dürfen, sagte ein Familienangehöriger der dpa. Die Familie sei über den Tod informiert worden und solle den Leichnam in Empfang nehmen. Die genauen Todesumstände sind nach diesen Angaben noch unklar.

Dem jemenitischen Regierungsmitglied zufolge sind noch mehr als 70 UNO-Mitarbeiter in der Gewalt der Houthi. Die Rebellen begründen dies in der Regel damit, dass sie als Spione für die USA oder Israel tätig waren.

Der österreichische UNO-Hochkommissar Volker Türk nannte den Tod seines Mitarbeiters in einer Mitteilung "absolut verheerend" und sprach der Familie sein Mitgefühl aus. Er verlangte eine unabhängige Untersuchung zu den Todesumständen. Er mache sich große Sorgen um die weiteren UNO-Mitarbeiter in den Händen der Rebellen, davon allein sieben aus seiner Organisation.

Erschüttert zeigte sich auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Sie unterstütze Hochkommissar Türk in seiner Forderung nach einer sofortigen Untersuchung, so Meinl-Reisinger in einer Aussendung. "Alle weiteren festgehaltenen UNO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter müssen freikommen", forderte sie. Die UNO unterstütze die Zivilbevölkerung "in einer der schwersten humanitären Krisen der Welt", so die Außenministerin: "Dafür muss ihr Personal sicher arbeiten können."

Der Krieg im Jemen begann 2014, als die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannten. 2015 begann Saudi-Arabien mit Verbündeten, Ziele der Houthi zu bombardieren.

Der Konflikt war im Zuge des Iran-Kriegs seit dem Sommer schrittweise neu eskaliert. Im September nahmen die Houthi bei einer Blitzoffensive weitere Teile der Westküste ein und greifen auch Saudi-Arabien seitdem fast täglich mit Drohnen und Raketen an. Im Zuge der neuen Gewalt sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit August mindestens 1.500 Menschen getötet worden.