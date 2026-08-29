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Israel greift Hamas-Kommandanten auf Klinikgelände an

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Klinikgelände des Al-Aqsa-Krankenhauses betroffen
©Afp, -, APA
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Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Kommandanten des militärischen Flügels der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gezielt angegriffen. Der Mann habe sich in einem Medikamentenlager in einem angrenzenden Gebäude des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens versteckt gehalten, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Das Krankenhaus selbst sei nicht angegriffen worden.

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Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Laut Krankenhaus wurden bei einem israelischen Drohnenangriff drei Palästinenser verletzt. Bei weiteren Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben insgesamt drei Palästinenser getötet. Zwei Palästinenser seien bei einem Luftangriff auf ein Motorrad im Südwesten der Stadt Gaza und ein dritter bei einem Angriff auf einem Feld östlich von Deir al-Balah getötet worden, hieß es nach Angaben von Rettungskräften. Das Militär äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gazakrieg eine Waffenruhe, dennoch gibt es immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Hamas-Kommandanten ins Visier genommen.

People stand in front of the Shuhada al-Aqsa Hospital in Deir el-Balah in the central Gaza Strip on April 3, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militant group Hamas. (Photo by AFP)

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