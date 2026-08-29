Israelische Siedler verschanzen sich in Haus in Qusra

"Die Sicherheitskräfte, die am Tatort eintrafen, gingen zunächst gegen die Randalierer vor, um sie aus dem Haus zu entfernen und die Gruppen voneinander zu trennen", hieß es in der Mitteilung der Armee. "Damit sollten die Bewohner im Inneren des Hauses geschützt werden." Es seien auch Fahrzeuge der israelischen Randalierer beschlagnahmt worden. Sie seien mit anderen Beweismitteln der israelischen Polizei übergeben worden und sollten im Rahmen polizeilicher Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen untersucht werden.

Palästinensische Medien berichteten dagegen, die Siedler seien bei den Angriffen von Soldaten geschützt worden. Mehrere Palästinenser seien durch Pfefferspray verletzt worden, den Siedler gegen sie eingesetzt hätten. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, weitere Siedler seien während des Vorfalls angerückt und hätten umliegende Felder in palästinensischem Besitz in Brand gesetzt.

In Qusra belagern radikale Siedler seit drei Wochen mehrere Häuser palästinensischer Einwohner. Nach Angaben von Bewohnern und Aktivisten greift die israelische Armee bisher nicht wirksam dagegen ein. Israelischen Sicherheitskräften wird immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen Siedlergewalt vorzugehen oder sich sogar auf die Seite aggressiver Siedler zu stellen.

Unterdessen treibt die israelische Regierung den Ausbau von Siedlungen im Westjordanland voran. Seit ihrem Amtsantritt Ende 2022 genehmigte sie dort über 100 neue Siedlungen, wie der Sender BBC berichtete. Die Siedlungen sind nach Völkerrecht illegal und müssten laut dem Internationalen Gerichtshof so schnell wie möglich geräumt werden.