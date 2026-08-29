ABO

Deutschland sieht wohl Russland hinter Drohnen in Leipzig

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dies ukrainische Maschine könnte das Ziel gewesen sein
©Afp, APA, JOHN MACDOUGALL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die deutsche Regierung sieht einem Medienbericht zufolge Russland hinter dem Drohnenvorfall in Leipzig. Berlin plane, in den kommenden Tagen Moskau offiziell für den versuchten Sprengstoffdrohnenanschlag von Anfang August verantwortlich zu machen, berichteten die "Welt am Sonntag" und das Portal Politico am Samstag unter Verweis auf "drei mit dem Vorgang vertraute Personen". Demnach sollen zeitgleich "umfangreiche" Maßnahmen angekündigt werden.

von

News auf Google bevorzugen

Den Berichten zufolge geht es um eine Kombination von direkten Maßnahmen Deutschlands und neuer EU-Sanktionen. Daher sei die Ankündigung für Anfang kommender Woche parallel zum EU-Außenministertreffen in Irland am Dienstag geplant. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz könnte die Entscheidung demnach aber auch vorziehen.

Am Abend des 4. August war am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen Leipzig gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland. Berichten zufolge wurden in Leipzig mehrere Drohnen eingesetzt.

Merz hatte am Donnerstag in einem RTL-Interview gesagt, seine Regierung werde die Verantwortlichen des Vorfalls in Kürze benennen. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat bisher nur von "fremden Mächten" gesprochen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rauchsäule nach russsicher Attacke auf Kiew
Politik
Mindestens 37 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew
Dritter Angriff auf Flughafen in Niamey 2026
Politik
Ministerium: Soldaten meuterten gegen Militärjunta im Niger
Island stimmt über EU-Beitrittsverhandlungen ab
Politik
Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island
Selenskyj will den Krieg weiter in Russlands Landesinnere tragen
Politik
Selenskyj droht Russland mit bis zu 1.000 Drohnen pro Tag
Israelische Armee entfernt die Leiche eines Getöteten
Politik
Israel meldet Tötung eines Hamas-Mitglieds in Jenin
Online-Händler Wildberries immer wieder Ziel ukrainischer Angriffe
Politik
Ukraine kündigt Angriffe auf alle Wildberries-Lager an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER