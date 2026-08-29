ABO

Aufständische nehmen Flughafen und TV-Sender im Niger ein

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Dritter Angriff auf Flughafen in Niamey 2026
©APA/APA/AFP/-
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im westafrikanischen Sahel-Staat Niger haben Angreifer einem Militäroffizier zufolge den internationalen Flughafen und das Gebäude des staatlichen Fernsehsenders eingenommen. Nationale Sicherheitskräfte hätten bisher den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Niamey verteidigen können, sagte ein hochrangiges Mitglied des Militärs, das anonym bleiben wollte. In der Nacht auf Samstag war es Augenzeugen zufolge zu Schüssen und Explosionen in der Hauptstadt gekommen.

von

News auf Google bevorzugen

Besonders umkämpft war die Gegend um den Präsidentenpalast und den Diori Hamani Flughafen. Einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur zufolge begannen die Unruhen gegen 1.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MEZ) und dauerten etwa sechs Stunden an. Urheber und Ursache der Kämpfe waren zunächst unklar. Am Samstag blieb die Lage weiter unübersichtlich.

Nach Angaben von Hamid Amadou N'gadé, dem ehemaligen Kommunikationsberater des 2023 vom Militär abgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum, war der Präsidentenpalast unter schwerem Mörserbeschuss. Auch im Gebiet um den Flughafen sei es zu heftigen Zusammenstößen gekommen. In mehreren Teilen der Hauptstadt sei die Stromversorgung unterbrochen worden.

Laut Bana Wagana Ibrahim, Mitglied des Präsidiums des Konsultativrats von Niger und Abgeordneter im Parlament der Allianz der Sahelstaaten (AES), nahmen die Angreifer vor allem die Militärbasis des Flughafens ins Visier.

Bereits Mitte Juni und im Jänner war es in der Hauptstadt zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Ziel war neben Regierungsgebäuden in beiden Fällen auch der Flughafen. Heute sind auf der Basis unter anderem russische Söldner und von der Türkei erworbene Drohnen untergebracht. Im Jänner reklamierte ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS Sahel) den Angriff für sich.

Der großteils in der Wüste gelegene Binnenstaat Niger hat rund 28 Millionen Einwohner und ist eines der ärmsten Länder der Welt. Im Juli 2023 putschte sich das Militär an die Macht. Putschanführer General Abdourahamane Tiani, der eng mit Russland verbündet ist, ist mittlerweile ohne Wahlen bis mindestens 2030 zum neuen Präsidenten erklärt worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rauchsäule nach russsicher Attacke auf Kiew
Politik
Mindestens 27 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew
Island stimmt über EU-Beitrittsverhandlungen ab
Politik
Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island
Selenskyj will den Krieg weiter in Russlands Landesinnere tragen
Politik
Selenskyj droht Russland mit bis zu 1.000 Drohnen pro Tag
Israelische Armee entfernt die Leiche eines Getöteten
Politik
Israel meldet Tötung eines Hamas-Mitglieds in Jenin
Online-Händler Wildberries immer wieder Ziel ukrainischer Angriffe
Politik
Ukraine kündigt Angriffe auf alle Wildberries-Lager an
Russland setzt Angriffe in der Ukraine fort
Politik
Tote und Verletzte bei russisch-ukrainischen Drohnenattacken
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER