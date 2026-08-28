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Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island

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Island stimmt über EU-Beitrittsverhandlungen ab
©JONATHAN NACKSTRAND, Afp, APA
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Die Wählerinnen und Wähler in Island stimmen am Samstag darüber ab, ob ihre Regierung die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union wiederaufnehmen soll. Island hatte sich bereits 2009 um eine EU-Aufnahme beworben, die Gespräche 2015 aber abgebrochen. Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das autonome Grönland zu übernehmen, haben zu einem Umdenken in Island geführt. Die Regierung in Reykjavik setzte das Thema EU-Beitritt daher wieder auf die Tagesordnung.

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Eine Umfrage von Ende Juli sah eine knappe Zustimmung der Isländer zur Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen. Im für das Land enorm wichtigen Fischereisektor überwiegt dagegen die Ablehnung. Das im Nordatlantik gelegene Island gehört zum Schengen- und zum Europäischen Wirtschaftsraum und wendet somit bereits einen großen Teil der EU-Rechtsvorschriften an.

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