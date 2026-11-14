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Große Anteilnahme an Trauerfeier für Aiwanger in München

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Politik
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Trauerakt in der Münchner Frauenkirche
©APA, dpa, Sven Hoppe
Unter großer öffentlicher Anteilnahme hat am Samstag in München der Trauerstaatsakt für den plötzlich verstorbenen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger begonnen. Zu Beginn eines Requiems im Liebfrauendom sagte Kardinal Reinhard Marx, der Tod Aiwangers sei "eingeschlagen wie ein Schock". Dabei würdigte Marx Aiwanger als "außergewöhnliche Persönlichkeit". Sein abrupt zu Ende gegangenes Leben sei voller Leben gewesen.

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"Ein großes Leben", konkretisierte Marx. An das von Marx geleitete Requiem sollte sich im Dom ein Trauerstaatsakt anschließen, zu dem Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder einlud. Neben Söder wird dort auch die bayerische CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner sprechen. Abschließend wird Aiwangers Sarg auf dem Domplatz verabschiedet.

Der 55-jährige Politiker war am Mittwoch vergangener Woche tot in seinem Hotelzimmer in Berlin entdeckt worden, nachdem er einen Termin krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt hatte. Laut Obduktion starb Aiwanger eines natürlichen Todes. Beigesetzt wird er nach Angaben seiner langjährigen Lebensgefährtin, der Landrätin Tanja Schweiger von den Freien Wählern, in seiner niederbayerischen Heimat.

- 14.11.2026, Bayern, München: Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident, und Ilse Aigner (CSU, l), Präsidentin des bayerischen Landtags, stehe zu Beginn des Pontifikalrequiems und des Trauerstaatsakts für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister in der Frauenkirchen vor dem Sarg von Hubert Aiwanger. Foto: Sven Hoppe/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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