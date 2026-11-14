USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft bei Gebietsverzicht an

Konkret seien dies ein umfassendes Sicherheitspaket, einschließlich Sicherheitsgarantien, einer gut finanzierten Armee und Wiederaufbauhilfe. "Es war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde", sagte Selenskyj am Freitag vor Reportern in Äußerungen, die bis Samstag unter Embargo standen. Zur Sprache kam das Thema Gebietsverzicht laut Selenskyj bei den Friedensgesprächen mit Russland in Abu Dhabi. Moskau lehnt einen NATO-Beitritt Kiews aber strikt ab.

Der ukrainische Präsident fügte hinzu, dass sein Land über "spezifische Sicherheitsgarantien seitens der NATO und der EU" diskutiere. Wenn diese im Zuge eines Abkommens zur Beendigung des Ukraine-Krieges vereinbart würden, werde er die Ukrainer darüber abstimmen lassen. "Ich habe nicht das Recht, diese Entscheidung allein zu treffen", sagte Selenskyj.

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angestrebte Änderung der Sicherheitsarchitektur in Europa nannte Selenskyj "gefährlich". Dies könnte nach seinen Worten zu neuen Kriegen führen. "Wirkliche Sicherheit in Europa bedeutet die EU und die NATO. Das ist alles. Es gibt keine andere Sicherheit in Europa", sagte der ukrainische Staatschef.

Russland hat seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 einen großen Teil der Donbass-Region im Osten der Ukraine eingenommen und beansprucht das gesamte Gebiet. Eine NATO-Mitgliedschaft des Landes lehnt Putin strikt ab.