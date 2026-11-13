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Kiew: Keine "klare Erklärung" für Starshield-Einschränkungen

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Politik
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Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bisher keine klare Erklärung für die neuerlichen Einschränkungen beim Satelliten-Kommunikationssystem Starshield für die ukrainische Armee erhalten. "Wir haben immer noch keine klaren Erklärungen", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag mit Blick auf das für den Betrieb und die Abwehr von Drohnen sowie die Kommunikation an der Front wichtige System des US-Unternehmens SpaceX.

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Die Einschränkungen bestünden "entlang der gesamten Frontlinie" sowie über den von Russland besetzten Gebieten, erläuterte Selenskyj. Er habe das ukrainische Außenministerium und den Verteidigungsminister angewiesen, die Kontakte zum US-Außenministerium, zum Pentagon und zu SpaceX zu intensivieren, "um Klarheit zu schaffen und die Situation zu klären".

Am Donnerstag hatte Selenskyj neue "systematische" Einschränkungen bei Starshield beklagt. Die Verbindungen funktionieren demnach derzeit nur, wenn die damit abgefangenen Geräte mit einer Geschwindigkeit von weniger als 161 Stundenkilometern unterwegs sind. Ukrainischen Angaben zufolge machen die Einschränkungen es praktisch unmöglich, russische Jet-Drohnen abzufangen. Diese können Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Stundenkilometern erreichen.

Die Ukraine hatte erstmals im Oktober Probleme mit dem Starshield-System gemeldet, das die militärische Variante von Starlink ist. Kurz zuvor war es zu einem Konflikt zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump über einen US-Vertrag mit Russland zur Lieferung von russischem Diesel-Kraftstoff gekommen.

Das "Wall Street Journal" hatte damals berichtet, SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Einschränkung von Starshield für die Ukraine angeordnet. Musk, der seine Einstellung zur Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land mehrfach geändert hat, erklärte dagegen, "alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung" des Starshield-Systems würden vom US-Militär und letztlich vom US-Präsidenten entschieden. Dies wurde von Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth zurückgewiesen.

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