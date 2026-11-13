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Papst wie Popstar in Peru empfangen

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Eine große Menschenmenge wollte den Heiligen Vater sehen
©Afp, APA, APA/AFP/ERNESTO BENAVIDES, ERNESTO BENAVIDES
Papst Leo XIV. ist in der peruanischen Diözese Chiclayo wie ein Popstar empfangen worden. Dort war der gebürtige US-Amerikaner von 2014 bis 2023 Bischof. Der Airbus der Fluggesellschaft Latam mit der Aufschrift "León XIV vuela a casa" ("Leo XIV. fliegt nach Hause") landete laut Kathpress am Freitag kurz nach 9.00 Uhr Ortszeit auf der Airbase der Stadt im Norden Perus. Begrüßt wurde der Papst von einer offiziellen Delegation sowie von einer großen Menschenmenge.

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Darunter waren Kinder mit Fähnchen, ein Blasorchester und eine Trachtentanzgruppe. Zahlreiche ehemalige Weggefährten, darunter Priester und Ordensfrauen, standen am roten Teppich. Mit vielen tauschte das 71-jährige katholische Kirchenoberhaupt herzliche Umarmungen. Als er winkend Richtung der bereitstehenden dunklen Limousine schritt, ertönte begeistertes Kreischen. Am Straßenrand hatten sich Zehntausende versammelt und jubelten dem Kirchenoberhaupt zu. Insgesamt zählt die Diözese Chiclayo rund 1,1 Millionen Katholikinnen und Katholiken.

Direkt im Anschluss wollte Leo XIV. einen großen Gottesdienst auf dem Freigelände bei den Pampas de Pimentel feiern. Ein Besuch der Kapelle San Óscar A. Romero zu Ehren des ermordeten Bischofs von San Salvador (1917-1980) schließt sich an. Danach stehen Treffen mit früheren Weggefährten von Leo XIV. aus der peruanischen Bischofskonferenz sowie mit Priestern und Missionaren an.

Freitagabend ist eine Zusammenkunft mit Studierenden und Lehrenden an der Katholischen Universität Santo Toribio de Mogrovejo geplant. Ein Abendessen mit den Priestern der Diözese Chiclayo rundet den Tag ab.

Am Samstag wird es einen Gottesdienst in der Kathedrale Santa María in Chiclayo geben, ehe der Papst mit dem Hubschrauber nach Santa Cruz de Succhabamba fliegt, einer abgelegenen Gemeinde, die er früher oft besucht hatte. Zurück in Chiclayo beendet ein Gebetstreffen mit der katholischen Gemeinde zum Abschluss des Jubiläumsjahres des heiligen Toribio de Mogrovejo das Programm in seiner ehemaligen Heimatdiözese.

Der handgeschriebene Antrag des heutigen Papstes auf Einbürgerung in Peru ist in dem südamerikanischen Land zum nationalen Kulturerbe erklärt worden. Dies entschied das Kulturministerium in Lima anlässlich der Rückkehr des Oberhaupts der katholischen Kirche in seine zweite Heimat.

2015 hatte der Augustiner-Pater Robert Francis Prevost aus Chicago die peruanische Staatsbürgerschaft beantragt, um Bischof der Großstadt Chiclayo im Norden des Landes werden zu können. Das damals verfasste Schreiben auf Briefpapier der Diözese Chiclayo trägt auch seine Unterschrift und seinen Fingerabdruck.

Pope Leo XIV greets faithful from the popemobile before celebrating mass at Pampas de Pimentel in Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returned to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

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