Papst wie Popstar in Peru empfangen

Darunter waren Kinder mit Fähnchen, ein Blasorchester und eine Trachtentanzgruppe. Zahlreiche ehemalige Weggefährten, darunter Priester und Ordensfrauen, standen am roten Teppich. Mit vielen tauschte das 71-jährige katholische Kirchenoberhaupt herzliche Umarmungen. Als er winkend Richtung der bereitstehenden dunklen Limousine schritt, ertönte begeistertes Kreischen. Am Straßenrand hatten sich Zehntausende versammelt und jubelten dem Kirchenoberhaupt zu. Insgesamt zählt die Diözese Chiclayo rund 1,1 Millionen Katholikinnen und Katholiken.

Direkt im Anschluss wollte Leo XIV. einen großen Gottesdienst auf dem Freigelände bei den Pampas de Pimentel feiern. Ein Besuch der Kapelle San Óscar A. Romero zu Ehren des ermordeten Bischofs von San Salvador (1917-1980) schließt sich an. Danach stehen Treffen mit früheren Weggefährten von Leo XIV. aus der peruanischen Bischofskonferenz sowie mit Priestern und Missionaren an.

Freitagabend ist eine Zusammenkunft mit Studierenden und Lehrenden an der Katholischen Universität Santo Toribio de Mogrovejo geplant. Ein Abendessen mit den Priestern der Diözese Chiclayo rundet den Tag ab.

Am Samstag wird es einen Gottesdienst in der Kathedrale Santa María in Chiclayo geben, ehe der Papst mit dem Hubschrauber nach Santa Cruz de Succhabamba fliegt, einer abgelegenen Gemeinde, die er früher oft besucht hatte. Zurück in Chiclayo beendet ein Gebetstreffen mit der katholischen Gemeinde zum Abschluss des Jubiläumsjahres des heiligen Toribio de Mogrovejo das Programm in seiner ehemaligen Heimatdiözese.

Der handgeschriebene Antrag des heutigen Papstes auf Einbürgerung in Peru ist in dem südamerikanischen Land zum nationalen Kulturerbe erklärt worden. Dies entschied das Kulturministerium in Lima anlässlich der Rückkehr des Oberhaupts der katholischen Kirche in seine zweite Heimat.

2015 hatte der Augustiner-Pater Robert Francis Prevost aus Chicago die peruanische Staatsbürgerschaft beantragt, um Bischof der Großstadt Chiclayo im Norden des Landes werden zu können. Das damals verfasste Schreiben auf Briefpapier der Diözese Chiclayo trägt auch seine Unterschrift und seinen Fingerabdruck.