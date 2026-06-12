Iran: Verhandlungstext für Abkommen überwiegend finalisiert

Das Problem sei, dass die US-Seite ihre Positionen immer wieder verändere, sagte Baghaei demnach weiter. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete in der Nacht auf Freitag, das Abkommen sei bisher nicht endgültig bestätigt. Es handle sich um einen 14 Punkte umfassenden Text.

Bei dem jetzt diskutierten Dokument geht es Berichten zufolge zunächst um ein Rahmenabkommen, mit dem die Grundlage für weitere Gespräche zwischen den USA und dem Iran gelegt werden soll. Mit dem Rahmenabkommen könnte etwa die für den Handel wichtige Straße von Hormuz wieder vollständig geöffnet werden.

Trump hatte einmal mehr von einem baldigen Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges gesprochen. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete er im Weißen Haus. Die Dokumente könnten vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Der Republikaner hatte schon mehrere Male behauptet, eine Einigung auf einen Deal mit dem Iran sei nahe. Doch die Verhandlungen gerieten später immer wieder ins Stocken.