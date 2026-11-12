Impeachment: Das Verfahren, das Pete Hegseth droht, und wen es seit 1789 das Amt kostete

Die Regeln stehen seit 1789 in der Verfassung. Laut Artikel I hat das Repräsentantenhaus das alleinige Recht zur Anklage, es beschließt die Anklagepunkte mit einfacher Mehrheit. Danach tritt der Senat als Gericht zusammen. Abgeordnete des Repräsentantenhauses übernehmen die Rolle der Anklage, bei einem Verfahren gegen den Präsidenten führt der Vorsitzende Richter des Obersten Gerichtshofs den Vorsitz.

Für eine Verurteilung braucht es zwei Drittel der anwesenden Senatorinnen und Senatoren, wie der US-Senat auf seiner Informationsseite zum Impeachment erklärt. Die Folge ist die Entfernung aus dem Amt. In manchen Fällen hat der Senat zusätzlich verboten, je wieder ein Bundesamt zu bekleiden. Ein Rechtsmittel gibt es nicht. Erfasst sind der Präsident, der Vizepräsident und alle zivilen Amtsträger der Vereinigten Staaten.

Wie hoch diese Hürde ist, zeigt die Fallliste des Senats. Verurteilt wurden bisher acht Personen, und alle waren Bundesrichter, von John Pickering 1804 bis G. Thomas Porteous 2010. Kein Präsident hat sein Amt durch ein Impeachment verloren: Andrew Johnson 1868, Bill Clinton 1999 und Donald Trump 2020 und 2021 wurden freigesprochen. Auch zwei Minister standen schon vor dem Senat. Kriegsminister William Belknap wurde 1876 freigesprochen, die Anklage gegen Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas wies der Senat 2024 als verfassungswidrig ab.