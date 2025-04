Wien-Wahl: SPÖ führt stabil, Dreikampf um Platz 3

Die SPÖ liegt mit 38,9 Prozent stabil auf Platz 1. Damit hat sich seit Mitte Jänner in den Umfragen wenig verändert: auch damals lagen die Wiener Roten schon bei 39 Prozent. Die Partei von Bürgermeister Michael Ludwig hatte bei der Wahl 2020 noch 41,6 Prozent erreicht, war im letzten Sommer in Umfragen jedoch auf knapp 35 Prozent abgestürzt. Die FPÖ verliert gegenüber Anfang April leicht und liegt nun bei 21,7 Prozent. Trotzdem würde das für die Freiheitlichen im Vergleich zum Jahr 2020 ein sattes Plus von 14,5 Prozent bedeuten. Dennoch wäre es nicht das historisch beste Ergebnis der FPÖ: mit 30,79 Prozent fuhr dies Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache im Jahr 2015 ein.

Dieser liegt mit seinem Liste Team HC Strache in den Umfragen bei rund zwei Prozent und dürfte damit, wie schon 2020, mit dem Einzug in den Gemeinderat scheitern. Im APA-Wahltrend ist die Kleinpartei nicht erfasst, er beschränkt sich auf Parteien, die zumindest in einer Umfrage der letzten 52 Wochen vier Prozent oder mehr erreicht haben.