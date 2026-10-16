2nd Opinion: Der neue Kreuzzug

Dass einen die Vorstellung von dem bevorstehenden Ereignis an die Hinrichtungsvideos erinnert, die der Islamische Staat mit großer Sorgfalt inszenierte, ist naturgemäß kein Zufall. Was damals, als die IS-Leute filmten, wie sie einen jordanischen Luftwaffenleutnant in einem Käfig bei lebendigem Leib verbrannten, bewirkt werden sollte, ist, so wie die Erschießung eines Querschnittgelähmten im Rollstuhl, der Kern dessen, was wir unter „Terror“ verstehen: Die Erzeugung eines metaphysischen Schreckens, der über die Befürchtung, persönlich Schaden zu nehmen, himmelhoch hinausgeht.

Ich schreibe „himmelhoch“, weil mich all das unmittelbar an Ridley Scotts Film „Kingdom of Heaven“ und an eine IsraelReise vor vielen Jahren erinnert, in der wir auch die „Hörner von Hattin“ besuchten. Das sind jene Hügel in Galiläa, westlich des See Genezareth, nur 20 Kilometer von Nazareth, an denen im Sommer 1187 Saladin, der Sultan von Ägypten und Syrien, das Kreuzfahrerheer unter Guido von Lusignan, König von Jerusalem, besiegte. Im Oktober desselben Jahres eroberte Saladin die Heilige Stadt. Die Geschichte des Kreuzfahrerwesens hatte mich schon immer interessiert, auch wenn es in Scotts Film vermutlich nicht sehr realistisch abgebildet wird.

Ein bisschen schließt sich hier der Kreis, denn man weiß, dass der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth, dem an der öffentlichen Hinrichtung des islamistischen Massenmörders von Ford Hood – sie soll selbstverständlich am Ort des damaligen Geschehens stattfinden – so viel liegt, zwei Tattoos trägt, die unmittelbar mit den Kreuzzügen zu tun haben: Ein Jerusalemkreuz auf der Brust und den Spruch „Deus Vult“ auf dem Bizeps. ­

„Deus Vult“, „Gott will es“ war nach einer nicht hundertprozentig gesicherten Überlieferung der Spruch, mit dem Papst Urban II auf dem Konzil von Clermont im Jahr 1095 zum Kreuzzug zur Befreiung der heiligen Stätten des Christentums von den muslimischen Besatzern aufrief. Nach einem noch im selben Jahr begonnenen, aber kläglich gescheiterten Volkskreuzzug brach 1096 ein Ritterheer auf, das dann auch tatsächlich 1099 Jerusalem erreicht und befreite. Bis 1270 gab es je nach Zählung ungefähr neun Kreuzzüge, und das war es dann für die Europäer im Heiligen Land, auch wenn der spanische König unter seinen vielen Titeln noch heute jenen des Königs von Jerusalem führt, wie weiland unser Kaiser Franz Joseph.