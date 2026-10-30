Evakuierungen aus ukrainischer Frontstadt Oleschky begonnen

Die Waffenruhe in Oleschky wird bereits mehr als 75 Stunden eingehalten. "Ich möchte hervorheben, dass es das erste Mal seit dem Jahr 2022 ist, dass eine Waffenruhe an einem so großen Frontabschnitt hält", konstatierte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner russischen Kollegin Jana Lantratowa in Armjansk. Für Evakuierungswillige seien 25 Busse mit mehr als 750 Plätzen bereitgestellt worden. Begleitet werde die Kolonne von weiteren neun Krankenwagen für den Transport von Bettlägrigen. Haustiere können demnach in Käfigen mitgenommen werden.

"Wir sind in Oleschky angekommen und übergeben den Einwohnern einige Dutzend Tonnen an humanitärer Hilfe - Lebensmittel, Hygienemittel, Treibstoff für Notstromer und andere notwendige Dinge", teilte Lantratowa gemäß der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Nachmittag mit. Die Menschen, die die Stadt verlassen möchten, stiegen demnach in die Busse. Die Gruppe wurde geteilt in diejenigen, die nach Russland oder von russischen Truppen besetzte Gebiete gelangen möchten und diejenigen, die in den regierungskontrollierten Teil der Ukraine wollen.

Der ukrainische Regierungschef Serhij Korezkyj verkündete bei einer Parlamentsanhörung in Kiew anfänglich eine konkrete Zahl der Menschen, die in das von der ukrainischen Regierung kontrollierte Gebiet evakuiert werden möchten. Er nahm die Aussage aufgrund des "heiklen Themas" jedoch wenig später wieder zurück.

Von Dienstag bis einschließlich Sonntag gilt eine örtlich begrenzte Waffenruhe für Oleschky und Umgebung, von der auch die am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnipro liegende Gebietshauptstadt Cherson profitiert. So sollen ansonsten durch Drohnenangriffe und Minen verhinderte Transporte in und aus der Stadt ermöglicht werden.

Nach Angaben von Lantratowa kamen bei der Minenräumung ein russischer Soldat und ein weiterer Mensch ums Leben. An den Vorbereitungen seien US-Bürger beteiligt gewesen. Journalisten aus der Ukraine, Russland und den USA beobachten demnach den Prozess. Lubinez äußerte die Hoffnung, derartige humanitäre Aktionen auch an anderen Frontabschnitten durchführen zu können. Er dankte der First Lady der USA, Melania Trump, auf Englisch gesondert für die Vermittlung der Waffenruhe.

Angaben des Internetportals "Ukrajinska Prawda" haben sich mehrere Hundert Menschen aus Oleschky in eine Evakuierungsliste eingetragen. Demnach sind in der Frontstadt etwa 1.500 von ehemals rund 24.000 Bewohnern verblieben. Informationen der Nachrichtenseite "Hromadske" zufolge könnten dank der Feuerpause auch etwa 100 im Keller des örtlichen Krankenhauses seit Monaten gelagerte Leichen aus Oleschky weggebracht werden.

Am gegenüberliegenden, ukrainisch kontrollierten Ufer des Dnipro wurde die geltende Waffenruhe bereits intensiv genutzt. Aufnahmen aus der Gebietshauptstadt Cherson zeigten starken Autoverkehr und ungewohnt viele Menschen auf den Straßen. Berichten zufolge nutzten geflüchtete Stadtbewohner die Feuerpause, um nach ihrem zurückgelassenen Hab und Gut zu schauen. Selbst ansonsten stark beschossene Stadtteile in unmittelbarer Flussnähe wirkten auf den Aufnahmen belebt.

Oleschky war unmittelbar nach Kriegsbeginn im Februar 2022 von russischen Truppen besetzt worden. Seit dem Abzug der Russen aus der Gebietshauptstadt Cherson im November 2022 ist Oleschky Frontstadt. Die US-Regierung drängt vor allem die Ukraine seit längerem zu Kompromissen für einen Friedensschluss mit dem Angreifer Russland.

Russland hat unterdessen nach eigenen Angaben militärische Einrichtungen an anderen Orten in der Ukraine angegriffen. Dabei sei auch Energieinfrastruktur in und um Kiew sowie in der Region Dnipropetrowsk getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag auf Telegram mit. Zudem seien Hafenanlagen in der Region Odessa sowie Frachtschiffe beschossen worden. Letztere seien vom ukrainischen Militär genutzt worden, so das Ministerium.

Mehr als 1.000 ukrainische Drohnen über russischen Regionen seien abgeschossen worden, teilte Russland mit. Angriffe auf russische Ölraffinerien setzte die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge auf Druck von US-Präsident Trump aber aus. Die inoffizielle Unterbrechung habe Anfang vergangener Woche begonnen und werde voraussichtlich bis nach den US-Zwischenwahlen am 3. November und möglicherweise noch bis später im November andauern, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Russland widersprach dieser Darstellung. Bei einem Angriff in der Nacht auf Freitag seien Anlagen in der südlichen Wolga-Region Samara getroffen worden, erklärte Vize-Regierungschef Alexander Nowak.