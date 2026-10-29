Widersprüchliche Angaben zu US-Kontakten mit dem Iran

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete, Teheran habe einen Brief von Vance erhalten, aber noch nicht beantwortet. Die USA und Israel befinden sich seit Ende Februar im Krieg mit dem Iran. Die Führung in Teheran wirft den USA seit langem vor, durch Sanktionen den Zugang der Zivilbevölkerung zu medizinischen Gütern zu behindern.