Moskau meldet fast 1.200 abgeschossene ukrainische Drohnen

Die ukrainischen Drohnen wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums über rund 20 russischen Regionen abgeschossen, darunter auch über der Region Moskau. Bei den vier Toten in Wolgograd handelte es sich nach Angaben des Regionalgouverneurs Andrej Botscharow um Mitarbeiter eines örtlichen Industriegebiets, in dem sich unter anderem eine Ölraffinerie und ein Chemiebetrieb befinden. Zwei weitere Mitarbeiter wurden demnach verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die ukrainischen Angriffe folgten auf intensive diplomatische Bemühungen um ein Ende des bald fünf Jahre dauernden Krieges. Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hatten am Donnerstag zunächst Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau geführt, ehe sie in das irische Dublin weiterreisten, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenzukommen.

Sowohl die Ukraine als auch Russland haben in den vergangenen Monaten ihre gegenseitigen Angriffe auf zivile und industrielle Ziele verstärkt, darunter Energie-, Transport- und Hafeninfrastruktur sowie Schiffe im Schwarzen Meer.