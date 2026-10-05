Leitartikel: Gerhard Zeilers Wirtschaftskurs braucht konkrete Antworten

Auffällig ist, wie sehr Zeilers Bewerbung bisher um Zeiler kreist. Er glaube, der Richtige zu sein, um die SPÖ aus ihrem historischen Tief zu führen. Nun müsse die Partei entscheiden, ob sie das auch so sehe. „Ich habe noch nie in meinem Leben wo gearbeitet, wo ich nicht gewollt bin“, sagt er. Aber warum sollte ihn die SPÖ brauchen? Schließlich wurde der aktuelle Parteivorsitzende erst vor wenigen Monaten bestätigt. Natürlich darf Zeiler ihn herausfordern. Aber wer so rasch einen Führungswechsel für notwendig hält, sollte eine politische Veränderung anbieten können, die diesen Anspruch begründet. Zeiler selbst formuliert den Gegensatz scharf. Es gebe eine „ganz klare Wahl“: Bablers Kurs, mit dem die SPÖ bei 15 oder 16 Prozent liegem, oder seinen wirtschaftsfreundlichen Kurs.

Gut. Dann reden wir darüber. Was würde unter einem Vorsitzenden Zeiler anders entschieden als unter einem Vorsitzenden Babler? Nach den ersten Interviews und einem Gastkommentar bleibt die Antwort erstaunlich unscharf. Niedrigere Lebenshaltungskosten. Investitionen in Bildung und Gesundheit. Mehr Kassenärzte. Ganztagsschulen. Weniger Bürokratie. Doppelgleisigkeiten bei Förderungen beseitigen. Das Regierungsprogramm weiter abarbeiten. Ja, eh. Nichts davon ist falsch. Nur wird darin die „ganz klare Wahl“, die Zeiler selbst ausgerufen hat, noch nicht sichtbar.