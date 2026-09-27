ABO

Gegendemonstranten blockieren Oranier-Parade in Nordirland

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Hunderte Gegendemonstranten trotzten dem Regen
©PAUL FAITH, Afp, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Gegendemonstranten blockieren seit Sonntagfrüh eine umstrittene Parade des protestantischen Oranier-Ordens in einem überwiegend katholischen Teil der nordirischen Stadt Portadown. Erstmals seit den 1990er-Jahren hatte die zuständige Parades Commission zuvor den Marsch entlang der Garvaghy Road erlaubt. Auf der Straße hatten sich jedoch nach Angaben der BBC bei heftigem Regen Hunderte Gegendemonstranten versammelt, darunter offenbar auch die nordirische Regierungschefin.

von

News auf Google bevorzugen

Die Parade, bei der 35 Teilnehmer, aber keine Bands oder Unterstützer zugelassen waren, konnte deshalb nicht starten. Unter den Protestierenden sollen auch hochrangige Mitglieder der in Irland und Nordirland für die Wiedervereinigung eintretenden Partei Sinn Féin, darunter auch die nordirische Regierungschefin, Michelle O'Neill, sein.

Gavin Robinson, der Chef der pro-britischen Democratic Unionist Party (DUP) in Nordirland, übte heftige Kritik an der Teilnahme der Sinn Fein an der Demonstration. Die politischen Gegner Sinn Fein und DUP sind an der nordirischen Einheitsregierung beteiligt. Der britische Nordirlandminister Chris Bryant teilte mit, er werde früher als geplant nach Belfast zurückkehren, um mit Politikern beider Seiten zu sprechen.

Die nordirische Regierungschefin O'Neill rief bei X zu "Ruhe auf allen Seiten" auf. Die Sinn Féin-Politikerin schrieb aber auch, sie unterstütze das Recht der Anwohner, "gegen diesen unerwünschten konfessionell geprägten Marsch" zu protestieren. "Dieser Marsch sollte nicht die Garvaghy Road hinuntergehen."

Auch der britische Premier Andy Burnham rief beide Seiten zur "Ruhe" auf. In einem BBC-Interview sagte er, in Nordirland seien "große Fortschritte" erzielt worden und es dürfte nicht "wieder rückwärts" gehen.

Im zu Großbritannien gehörenden Nordirland herrschte drei Jahrzehnte lang ein blutiger Konflikt zwischen überwiegend katholischen, pro-irischen Republikanern und protestantischen, pro-britischen Unionisten. Die Garvaghy Road in Portadown war Ende der 1990er Jahre im Zuge des sogenannten Drumcree-Konflikts ein Schauplatz von Straßenschlachten.

Mehr als 3.500 Menschen starben, bis sich beide Seiten im Karfreitagsabkommen 1998 auf eine gemeinsame Verwaltung Nordirlands einigten. Die im selben Jahr eingerichtete unabhängige Behörde zur Regulierung umstrittener Umzüge, die Parades Commission, untersagte dem Oranier-Orden seitdem, durch die Garvaghy Road zu marschieren.

In diesem Jahr erteilte die Kommission erstmals wieder 35 Teilnehmern des Ordens die Genehmigung, am Sonntagmorgen schweigend und ohne Musikkapelle oder Anhänger die Garvaghy Road in Portadown entlangzuziehen. Der Oranier-Orden ist eine Gruppe vorwiegend radikaler pro-britischer Protestanten in Nordirland.

Ein Richter des High Court in Belfast setzte die Entscheidung der Kommission am Samstag vorübergehend außer Kraft und warnte, dass der langanhaltende Streit sich in ganz Nordirland ausweiten könnte. Kurz vor Mitternacht hob jedoch ein aus drei Richtern bestehendes Berufungsgericht die einstweilige Verfügung auf.

A crowd of protesters gather to block the Garvaghy Road in Portadown, Northern Ireland in the morning of September 27, 2026, to prevent a parade of marchers from the Orange Order using the route through the mainly nationalist area of the town. A parade by Northern Ireland's pro-British Protestant Orange Order was set to pass through a mainly Catholic and nationalist area on Sunday for the first time since 1997, after an overnight court ruling cleared it to proceed. The confrontation is known as the Drumcree dispute after the church attended by the marchers. (Photo by Paul Faith / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Vucic will seine Fortschrittspartei bei der Parlamentswahl anführen
Politik
Serbiens Präsident Vucic legt sein Amt nieder
Polizeieinsatz beim Militärstützpunkt RAF Fairford
Politik
Vorfall an britischer Militärbasis - fünf Terrorverdächtige
Beratungen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel
Politik
EU-Beratungen über Patriot-Raketen für die Ukraine
Saher Saker am Samstag bei Luftattacke in Nuseirat getötet
Politik
Israelischer Luftangriff tötet mutmaßlichen Geiselnehmer
Heiliger Vater sprach von "schmerzhaften Fehltritten"
Politik
Papst verurteilt Gesetze zu Sterbehilfe
In Indien fielen riesige Regenmengen
Politik
70 Tote bei Unwettern in Nepal und Indien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER