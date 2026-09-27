ABO

70 Tote bei Unwettern in Nepal und Indien

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
In Indien fielen riesige Regenmengen
©Afp, IDREES MOHAMMED, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei schweren Unwettern und Erdrutschen in Indien und Nepal sind mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. In Indien starben 56 Menschen, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Zudem seien 46 Personen verletzt und mehr als 1.000 Häuser beschädigt worden. Rettungskräfte seien in den überfluteten Gebieten im Einsatz, um Hilfsgüter zu verteilen. Im Nachbarland Nepal kamen 14 Menschen ums Leben, elf werden vermisst. Die Behörden warnten am Sonntag vor weiteren Sturzfluten.

von

News auf Google bevorzugen

In Indien fielen im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh zwischen Freitag und Sonntag 66,5 Millimeter Regen, normalerweise sind es 7,6 Millimeter, wie der dortige Katastrophenschutz erklärte. Die zentrale Wasserkommission stufte die Lage an 30 Flussmessstationen in sieben Bundesstaaten als ernst ein. Mehrere große Flüsse wie der Ganges überschritten die Gefahrenmarke.

In Nepal führten die Überschwemmungen zu massiven Stromausfällen, zudem wurde ein 40-Megawatt-Wasserkraftwerk beschädigt. Unabhängig davon riss eine Lawine im nördlichen Bezirk Manang das Basislager des 7.126 Meter hohen Berges Himlung Himal mit sich. Seitdem werden zehn einheimische Arbeiter vermisst, die Zelte für ausländische Bergsteiger aufbauen sollten.

Die Region wird immer wieder von schweren Naturkatastrophen heimgesucht. Erst im vergangenen Monat waren bei verheerenden Überschwemmungen in Nepal mehr als 1.450 Menschen ums Leben gekommen. Tausende gelten weiterhin als vermisst. Die damals besonders schwer getroffenen Gebiete Rasuwa und Nuwakot gelten nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes derzeit jedoch nicht als Hochrisikozonen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
71 Prozent stimmten mit Nein
Politik
Schweizer lehnen Abschottung durch strikte Neutralität ab
Heiliger Vater sprach von "schmerzhaften Fehltritten"
Politik
Papst feiert Messe mit 150.000 Menschen in Lourdes
Zerstörungen in Taiz
Politik
Tote und Dutzende Verletzte bei saudischem Angriff im Jemen
Saher Saker am Samstag bei Luftattacke in Nuseirat getötet
Politik
Israelischer Luftangriff tötet mutmaßlichen Geiselnehmer
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte Krisenhilfe an
Politik
EU gibt über 700 Millionen Euro für Krisenhilfe weltweit
Schiffsverkehr weiter unter Druck der Kriegspolitik
Politik
Iran warnt vor nicht genehmigten Routen durch Hormuz-Straße
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER