Serbiens Präsident Vucic legt sein Amt nieder

Das Amt des Staatsoberhaupts übernimmt zunächst kommissarisch die Parlamentspräsidentin Ana Brnabic, eine politische Mitstreiterin von Vucic. Der 56-Jährige erhofft sich von diesem Schritt nach Meinung von Experten die Konsolidierung seiner Macht. Seine Amtszeit als Staatschef endet nächstes Jahr - und nach zwei Mandaten darf er nicht erneut kandidieren. Er steht innenpolitisch unter großem Druck einer größtenteils von Studenten organisierten Protestbewegung.