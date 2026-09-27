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EU-Beratungen über Patriot-Raketen für die Ukraine

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Beratungen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel
©Afp, APA, NICOLAS TUCAT
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Die Verteidigungsminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem darüber, wie die Ukraine mit mehr Raketen des US-Luftabwehrsystems Patriot ausgestattet werden kann. Ein Vorschlag sieht nach Angaben eines ranghohen EU-Beamten vor, dass Mitgliedstaaten ihren Platz in der Warteschlange für Bestellungen mit der Ukraine tauschen. Das Patriot-System spielt eine zentrale Rolle beim Schutz vor ballistischen Raketen aus Russland.

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Grundsätzlich wird es bei dem Treffen darum gehen, in welchen Bereichen die EU ihre Unterstützung Kiews noch verstärken kann. Ein weiteres Thema des Treffens ist der erste Bericht zur Verteidigungsfähigkeit der EU, den die Europäische Verteidigungsagentur erstellt hat.

This photograph shows European Union flags outside the EU Commission headquarters in Brussels on March 16, 2026. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

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